Johann Kühme, der Polizeipräsident von Oldenburg, wird einem Bericht zufolge nach seiner Kritik an AfD-Politikern mit dem Tode bedroht. Er erhielt am 16. November 2019 eine E-Mail, in der ein Unbekannter Kühme drohte, ihn zu erschießen, schreibt der Spiegel.

"Nicht heute, nicht morgen, denk einfach an Lübcke", soll es unter Bezug auf den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in der Nachricht heißen. Kühme hatte zuvor öffentlich gesagt, er sei entsetzt und schäme sich, "wenn Bundestagsabgeordnete der AfD muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger als Kopftuchmädchen und Messermänner bezeichnen oder die Nazi-Gräueltaten als Vogelschiss in der deutschen Geschichte verharmlosen". Solche Äußerungen kam von den AfD-Spitzenpolitikern Alice Weidel und Alexander Gauland.



Der Drohung sollen Beschimpfungen Kühmes unter anderem auf einer Facebook-Seite der niedersächsischen AfD-Fraktion vorangegangen sein. Die Polizei nehme die Mail sehr ernst, hieß es. Staatsschützer erstellten eine Gefährdungsanalyse für den Beamten. "Die polizeilichen Maßnahmen wurden angepasst", teilte die Behörde mit.

"Ich werde meine Haltung nicht ändern", sagte Kühme dem Spiegel. "Die Morddrohung wird mich nicht davon abhalten, die Entgleisungen auch von einzelnen AfD-Politikern anzuprangern."