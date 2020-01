Im Fall des unschuldig eingesperrten und zu Tode gekommenen Syrers Ahmed A. hat eine Gutachterin den bisherigen Ermittlungsergebnissen deutlich widersprochen. In ihrem vertraulichen Gutachten an den Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags, das der Deutschen Presseagentur vorliegt, führt die Expertin aus, dass die fälschliche Zusammenführung zweier Personendatensätze erst drei Tage nach der Verhaftung des jungen Mannes erfolgt sei. Somit habe er bei seiner Verhaftung gar nicht mit einem Afrikaner verwechselt werden können. Zuvor hatten mehrere Medien über das Gutachten berichtet.

Der 26-Jährige war den bisherigen Ermittlungen zufolge im Juli 2018 irrtümlich wegen eines Haftbefehls inhaftiert worden, der für Amedy G. aus Mali galt. Ahmed A. hatte wochenlang in Kleve unschuldig im Gefängnis gesessen. Er starb im September 2018 an den Verletzungen, die er sich bei einem Brand in seiner Zelle zuzog. Angeblich soll er das Feuer selbst gelegt haben. So geht es jedenfalls aus einem Gutachten hervor.

Gegen die Polizisten, die den 26-Jährigen festgenommen hatten, war wegen Freiheitsberaubung ermittelt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen aber eingestellt, weil die Sicherheitskräfte nicht vorsätzlich gehandelt hätten: Sie hätten bei ihren Datenabfragen fehlerhafte Angaben erhalten. Der unschuldige Mann sei fälschlich zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, weil eine Sachbearbeiterin in Siegen personenbezogene Daten des 26-Jährigen mit denen des eigentlich Gesuchten zusammengeführt hätte, so die Ermittlungsbehörde.



Gutachterin hält offenbar Datenmanipulation für möglich

Dieser Version widerspricht die Gutachterin nun deutlich: Für die fälschliche Zusammenführung oder Verwechslung zweier Personendatensätze gebe es keine Belege. Am Tag seiner Festnahme habe es nichts gegeben, das ein "Versehen" oder eine Verwechslung erklären könnte. Demnach habe erst drei Tage, nachdem der junge Mann bereits inhaftiert worden war, eine Verfälschung der Namen stattgefunden. In dem Gutachten wirft die Expertin daher die Frage auf, wieso der Beamte, der in Hamburg Haftbefehle des Maliers für den Syrer anforderte, behauptet habe, beide Personen seien identisch. Wie der WDR berichtet, hält die Gutachterin sogar Manipulation der Datensätze für möglich.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Eltern des verstorbenen 26-Jährigen Beschwerde gegen ein Ende der Ermittlungen eingelegt. Solange das Ermittlungsverfahren wegen Freiheitsberaubung nicht abgeschlossen sei, könnten die Disziplinarverfahren gegen die Beamten nicht fortgesetzt werden. Nun muss laut NRW-Innenministerium die Begründung der Beschwerde abgewartet werden. Danach könne entschieden werden, ob die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Mit dem Fall Ahmed A. beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags.