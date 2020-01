Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, hat dazu aufgerufen, im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern nicht nachzulassen. "Die Gesellschaft muss erkennen, dass es sich um ein Megathema handelt, das uns alle angeht", sagte Rörig. Er sei immer wieder erschrocken darüber, mit welcher Gelassenheit sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche von Teilen der Gesellschaft hingenommen werde.



Vor zehn Jahren war der Missbrauchsskandal in Einrichtungen der katholischen Kirche und in anderen Schulen wie der Odenwaldschule bekannt geworden. Alles, was seit dem getan worden sei, habe leider das unerträgliche Leid von Tausenden Kindern nicht verhindern können, kritisierte Rörig. Tausende Kinder würden jährlich Opfer von sexuellem Missbrauch, sexuellem Mobbing, Cybergrooming, also der Vorbereitung von sexuellem Missbrauch, sowie Kinderpornografie. Missbrauchsabbildungen durchfluteten mittlerweile in Terabyte-Dimensionen das Internet. "Wir brauchen klare Ziele, verbindliche Maßnahmen und ausreichend Geld, um Missbrauch aufzudecken und Kinder endlich besser zu schützen", forderte Rörig.



Matthias Katsch, Sprecher der Opferinitiative Eckiger Tisch, forderte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Rörig ebenfalls verstärkte Anstrengungen. Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche werde noch immer nicht "als zentrale gesellschaftliche Herausforderung für unser Land angenommen", sagte der Betroffenenvertreter.

Zuvor hatte Katsch im ZDF-Morgenmagazin kritisiert, dass etwa die katholische Kirche bis heute keine unabhängige Aufarbeitung ermöglicht habe. Verantwortlich dafür sei am Ende auch der Staat, der dies dulde. "Die Institution Kirche hält ihre Akten bei sich, und der Staat hat da lange genug zugesehen", sagte Katsch. Das müsse sich endlich ändern. Das Problem sei aber letztlich ein gesellschaftliches. Die Gesellschaft müsse begreifen, dass Kindesmissbrauch "ein massives Problem" sei.