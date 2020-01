Der Kölner CDU-Politiker, der mit einer scharfen Waffe auf einen 20-Jährigen geschossen und ihn verletzt haben soll, lässt sein Mandat vorläufig ruhen. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen den 72-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.



Dass er sich aus seinem Amt zurückzieht, hat die Kölner CDU auf Anfrage von ZEIT ONLINE bestätigt. "Der betroffene Bezirksvertreter im Stadtbezirk Porz hat gegenüber seiner Partei erklärt, dass er sein Mandat bis zur vollständigen Klärung der Vorwürfe ruhen lässt", teilte die Partei mit.

Den Ermittlungen zufolge war eine Gruppe von vier jungen Männern in der Nacht zum 30. Dezember in Köln unterwegs, als der 72-Jährige aus seinem Haus kam und sie ansprach, wie Polizei und Staatsanwaltschaft damals mitgeteilt hatten. Nach einem kurzen Streit soll er laut Zeugen auf die Männer gezielt haben. Ein 20-Jähriger wurde von einem Schuss in die Schulter getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben im Haus des Mannes, der zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein soll, fünf Schusswaffen sichergestellt. Wie viel Promille der Schütze hatte, wollte die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen.

Neben den fünf scharfen Schusswaffen wurde im Haus des 72-Jährigen auch ein Wechselsystem sichergestellt. Dabei handelt es sich um ein Bauteil, womit sich das Kaliber einer Waffe verstellen lässt. Die Polizei Köln erklärte auf Nachfrage, dass für vier Waffen ein Waffenschein vorliegt, ob der Tatverdächtige auch eine für die fünfte Waffe hat, sei noch unklar.

Der CDU-Bezirkspolitiker wurde nach seiner Festnahme wieder freigelassen: Die Polizei Köln teilte ZEIT ONLINE mit, dass sie keine rechtliche Grundlage sehe, um den Politiker in Untersuchungshaft zu halten.

Lokale Medien in Köln verzichteten bisher auf die Namensnennung des Tatverdächtigen. Dieser hat sich bisher zu dem Geschehen nicht geäußert und lässt sich durch den prominenten Medienanwalt Ralf Höcker vertreten, der zugleich Sprecher der konservativen WerteUnion ist, einer Gruppierung innerhalb der CDU.

Kölner CDU legt nach

Weil in einigen Medienberichten die Reaktion der CDU auf den Vorfall kritisiert und die Haltung der Partei infrage gestellt wurde, gab die Kölner CDU am Donnerstagnachmittag eine weitere Erklärung ab, die ZEIT ONLINE vorliegt: "Konflikte dürfen in unserem Land nicht mit Gewalt gelöst werden. Erst recht verurteilen wir den Einsatz einer Schusswaffe. Das ist weder mit den Grundwerten und Gesetzen unseres Landes noch mit den Grundsätzen unserer Partei vereinbar", lassen sich darin Bernd Petelkau, Vorsitzender der CDU Köln, und Werner Marx, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Köln-Porz, zitieren. Sie fordern zudem klare Konsequenzen, sollte sich der Verdacht bestätigen: "Wir begrüßen, dass der betroffene Mandatsträger sein Mandat bis zur Tataufklärung ruhen lässt. Sollten sich die Vorwürfe allerdings erhärten, erachten wir eine Mandatsniederlegung als einzig mögliche und unausweichliche Konsequenz." Sie hofften nun auf eine gründliche wie zügige Aufarbeitung durch die Strafverfolgungsbehörden.



Auch Paul Ziemiak, Generalsekretär der Bundes-CDU, meldete sich auf Twitter zu Wort und wünschte dem Opfer gute Genesung. "Auf dem Boden unserer christlich-demokratischen Werte steht so ein Verhalten nicht", twitterte er.