In Teilen Afrikas ist Ebola nach wie vor ein Problem. Angesichts der Epidemie im Kongo trifft das Auswärtige Amt nun Vorkehrungen, um erkrankte Ärzte und medizinische Helfer von Afrika nach Deutschland bringen zu können. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte eine entsprechende Meldung des Spiegel, wonach das Ministerium von Heiko Maas (SPD) den Bau spezieller Container planen soll.

Die vom Gesundheitsdienst des Amts konzipierten "Infektionstransportmodule" sind vier Meter lang und 2,40 Meter breit. Sie passen in jedes Frachtflugzeug. Die Spezialcontainer sind gegen einen plötzlichen Druckabfall an Bord geschützt und können per Lastwagen direkt in eine Sonderisolierstation – wie zum Beispiel in der Berliner Charité – gebracht werden. In der ersten großen Ebola-Krise von 2014 hatte die Bundesregierung kurzfristig einen Airbus A340 der Lufthansa zur Ebola-Krankenstation umgerüstet. Aus Kostengründen wurde die Robert Koch aber außer Dienst gestellt.

Wie Frank Hartmann, der Krisenbeauftragte des Auswärtigen Amts, dem Spiegel sagte, sollen die Module auch anderen Ländern, die sich an Hilfsmaßnahmen beteiligen, zur Verfügung gestellt werden. Das Bundesgesundheitsministerium sei eng in den Prozess für die Ebola-Hilfen eingebunden, sagte ein Sprecher.

Die EU soll sich bereit erklärt haben, die Finanzierung des Containermoduls in Höhe von etwa zehn Millionen Euro zu übernehmen. Deutschland hat sich in Brüssel auf eine entsprechende Ausschreibung beworben. Aufgrund der früheren Zusammenarbeit mit der Berliner Charité und Lufthansa Technik sieht die Bundesregierung gute Chancen, den Zuschlag zu bekommen.

Im Nordosten Kongos sind seit dem Ebola-Ausbruch vor etwa eineinhalb Jahren mehr als 3.000 Menschen an dem Virus erkrankt und 2.000 daran gestorben. Inzwischen nimmt die Zahl der Neuinfektionen ab – weil es zwei Impfstoffe gibt. Ende 2013 waren in Westafrika mehr als 11.000 Menschen an der Virus-Erkrankung gestorben.