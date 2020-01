Der Angriff auf einen Polizisten in der Silvesternacht in Leipzig gerät nun auch in die politische Debatte. Der CDU-Kreisverband verlangte Konsequenzen von Oberbürgermeister Burkhard Jung, der zur SPD gehört. "Lange genug haben OB Jung und seine Koalition der Verharmlosung nichts gegen diese demokratiefeindlichen Strukturen unternommen", sagte Kreisverbandschef Thomas Feist. "Wir fordern Konsequenzen aus diesen Ereignissen."



Der 38 Jahre alte Polizist war nach Angaben der Polizei bei dem Krawall in dem von vielen jungen Linken bewohnten Stadtteil Connewitz schwer durch Pyrotechnik verletzt worden. Mehrere Menschen hätten Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geworfen. Dem Polizisten sei der Helm vom Kopf gerissen worden, bevor er verletzt wurde, hieß es aus Polizeikreisen. Er verlor demnach das Bewusstsein und musste notoperiert werden.

Mehr zum Thema : Linke Gewalt © Sebastian Willnow/​dpa Extremismus : Sachsen schaut nach links

Das Leipziger Viertel Connewitz ist ein Zentrum der linksalternativen Szene. Laut Polizei hatten sich am Silvesterabend etwa 1.000 Menschen am Connewitzer Kreuz im Leipziger Süden versammelt. Kurz nach Mitternacht sei die Stimmung in Gewalt umgeschlagen: Feiernde hätten die Beamten gewaltsam angegriffen worden. Neben dem Schwerverletzten wurden laut Landeskriminalamt drei weitere Polizisten leicht verletzt.

Die CDU macht mit ihrer Kritik den Vorfall zum Thema im Vorwahlkampf: In Leipzig findet im Februar eine Oberbürgermeisterwahl statt. Jung tritt erneut an. Jung habe es zugelassen, dass Leipzig zu einem Hotspot der Linksextremen geworden sei, sagte der CDU-Kreischef weiter. Der Oberbürgermeister selbst hatte die Attacke bereits verurteilt. Ebenso Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU), der Polizeipräsident und andere Verantwortliche.



Grundsätzlich missbilligten auch alle Parteien den Gewaltausbruch. Kritik aber zog auch die Linke auf sich. Deren Stadtrats- und Landtagsabgeordnete Juliane Nagel hatte von "ekelhafter Polizeigewalt" und "kalkulierter Provokation" gesprochen – die Beamten also für die Gewalt mitverantwortlich gemacht. Beamte hätten Unbeteiligte überrannt, die Einsatzmanöver seien wirr gewesen. Politiker von CDU, SPD und AfD reagierten kritisch: Die Junge Union Sachsen teilte mit, wenn die Linkspartei die gewaltverherrlichende Rhetorik ihrer Akteure tolerierte oder sogar gutheiße, "ist sie ein Fall für den Verfassungsschutz und gehört verboten". Nagel wird immer wieder kritisiert, sie relativiere Gewalt. Teile der Linkspartei sind bereits im Blickfeld des Verfassungsschutzes.



Die Leipziger Polizei hatte von gezielten Attacken auf ihre Beamten mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern gesprochen. Eine "Gruppe von Gewalttätern" habe versucht, einen brennenden Einkaufswagen mitten in eine Einheit von Bereitschaftspolizisten zu schieben. Jetzt ermittelt die erst 2019 gegründete Sonderkommission Linksextremismus – eine Einheit von etwa 20 Polizisten – unter anderem wegen versuchten Mordes. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen.



In Leipzig hatte es allein im Oktober vier Brandanschläge auf Baustellen gegeben, mit einem Schaden von mehr als zehn Millionen Euro. Zu einer der Attacken bekannte sich in einem nicht verifizierten Schreiben anonym eine Gruppe von Kapitalismuskritikern.



Anders als in Leipzig hatte die Polizei in Berlin aus Sicherheitsgründen mehrere Sperrzonen eingerichtet, in denen Feiernde kein Feuerwerk abbrennen durften. Während die Berliner Polizei das als erfolgreich bewertete, sagte der Chef des Bundes der Kriminalbeamten, Sebastian Fiedler im Deutschlandfunk, die Zonen hätten keine hinreichende Wirkung entfaltet. Er sprach sich für feste Zonen aus, in denen Privatleute ihre Raketen und Böller zünden können sollen.