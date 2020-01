Die bei den Ausschreitungen in Leipzig am Wochenende sechs festgenommenen Tatverdächtigen sind wieder auf freiem Fuß. Gegen die vier Männer und zwei Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren liegen keine Haftgründe vor, sagte ein Polizeisprecher. Es werde aber weiterhin unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Von den sechs Verdächtigen stamme nur einer aus Leipzig, die anderen kämen aus Nordrhein-Westfalen.

Bei Protesten gegen das Verbot der linksextremen Internetplattform linksunten.indymedia war es am Samstag in der sächsischen Stadt zu Ausschreitungen gekommen. Demonstrationsteilnehmende warfen nach Polizeiangaben Steine sowie Flaschen und zündeten Böller. Zudem gingen Scheiben an Autos zu Bruch sowie das Glas eines Wartehäuschens der Straßenbahn. Laut Ordnungsamt der Stadt hatten sich etwa 1.600 Menschen an der Demonstration beteiligt. Den Angaben zufolge wurden 13 Beamte leicht verletzt. Medienberichten zufolge wurden auch Journalisten angegriffen und bedroht.

Unklar war zunächst die Höhe des Sachschadens, den die Demonstrierenden angerichtet haben. Die Stadtverwaltung war dabei, alle Schäden zu erfassen. Die Supermarktkette Konsum, deren Schaufenster und Tür von Steinen getroffen worden waren, bezifferte die Summe ihres Schadens auf etwa 1.000 Euro. Die Filiale war während der Demo eigentlich noch geöffnet, hatte aber vorsorglich geschlossen, als die Protestierenden vorbeizogen.



Zu der Demonstration hatten mehrere linke Aktionsbündnisse aufgerufen. Die Plattform linksunten.indymedia.org war 2017 vom Bundesinnenministerium verboten worden. Das Portal sei das "einflussreichste Internetforum für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland", hieß es damals zur Begründung. Das Bundesinnenministerium wirft linksunten vor, Aufrufe zu Gewalt gegen Polizei und Anleitungen zum Bau von Brandsätzen nicht entfernt zu haben, obwohl die Seite moderiert werde. Damit werde Gewalt "zur Durchsetzung linksextremistischer Ziele" legitimiert und das staatliche Gewaltmonopol geleugnet. Am Mittwoch wird vor dem Bundesverwaltungsgericht über eine Klage gegen das Verbot der Internetplattform verhandelt.