Mit Böllern und Pflastersteinen gegen Polizisten, Polizeiautos und Fensterscheiben: In Leipzig ist es bei einer Demonstration mehrerer linker Gruppen erneut zu Ausschreitungen gekommen. Der Protest richtete sich gegen das Verbot der linken Plattform linksunten.Indymedia.org. Am 29. Januar beginnt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Berufungsverfahren gegen die Entscheidung des Innenministeriums. Die zunächst friedliche Demonstration eskalierte am Samstagabend derart, dass selbst Aktivistinnen und Aktivisten ratlos fragen: Warum? Ihr schadet doch unserer Sache!

Das stimmt, denn in der Tat ist das Verbot fragwürdig und die Demonstration dagegen sinnvoll. Experten sind der Meinung, dass der Staat Indymedia nicht über das Vereinsrecht hätte verbieten dürfen. Stattdessen könnten beispielsweise einzelne Beiträge entfernt werden.

Aber Gewalt? Pflastersteine, Barrikaden und Feuer sind historisch gesehen typische Motive für die radikale Linke. Sie stehen für einen heroischen Kampf des unbewaffneten, machtlosen Citoyens, der sich trotz großer Gefahr gegen einen gewalttätigen, korrupten Staat oder gar den Faschismus wehrt.



In einem solchen Staat leben wir aber zum Glück nicht. Pflastersteine haben in manchen Kreisen leider trotzdem ihre Symbolkraft behalten. Seit Jahrzehnten eignen sich vor allem solche Menschen das Bild des Unterdrückerstaats an, die ihre Lust an der Gewalt als einen heldenhaften Kampf rechtfertigen wollen. Ob beim G20 in Hamburg oder bei Demonstrationen wie nun in Leipzig – es sind wohl immer die Gleichen, denen zu ihrem Gefühl, dass die Welt sehr ungerecht sei, nichts Besseres einfällt als Gewalt. Das führt zu absurden Verirrungen: Eigentlich ging es bei der Demonstration Leipzig um die Pressefreiheit, doch berichten Reporter, dass sie vor Ort geschubst, bedroht und beschimpft worden seien.



Erschwerend kommt hinzu, dass es auch manch einem grundsätzlich friedlichem Demonstranten schwerfällt, sich von den Gewalttätern zu distanzieren. Das könnte daran liegen, dass das Bild von brennenden Barrikaden und vom Pflasterstein in der Hand so sehr mit dem verzweifelten Kampf der Entrechteten verknüpft ist. Dieses Bild wird noch attraktiver, wenn der Staat in Form von martialisch ausgerüsteten und womöglich prügelnden Polizisten zu erkennen ist.

Doch die Linken sollten dem Pflasterstein endlich diesen heroischen Symbolwert nehmen. Dieses Mal hat sich die Polizei, anders als viele es ihr in der Silvesternacht vorwarfen, sehr um Deeskalation bemüht – randaliert wurde trotzdem. "Ich verstehe nicht, was das mit den inhaltlichen Zielen, die ich durchaus teile, zu tun hat", twitterte die Leipziger Linkenpolitikerin Juliane Nagel, die die Polizei sonst eher kritisiert.



Kann mir mal jemand erklären warum #le2501 so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht was das mit den inhaltlichen Zielen, die ich durchaus teile, zu tun hat. #linksunten — Jule Nagel (@luna_le) January 25, 2020

Die Straße als Ort des Kampfes gegen Entscheidungen des Staates ist deshalb aber längst nicht überholt. Auch Wut und Empörung sind erlaubt. Wir sehen, was Fridays for Future bewegen können. Die Klimaaktivisten erzeugen emotionale Bilder des Protests – auf positive Weise, ohne Pflastersteine. Das sollte ein Vorbild sein.