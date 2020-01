Nach einem Angriff auf einen Polizisten in der Silvesternacht in Leipzig ermittelt das sächsische Landeskriminalamt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die konkreten Tatumstände und die Verletzungen, die der Beamte bei gewalttätigen Ausschreitungen im linksalternativ geprägten Leipziger Stadtviertel Connewitz erlitten habe, hätten die Staatsanwaltschaft dazu veranlasst, sagte ein LKA-Sprecher. Der Polizist wurde nach Polizeiangaben von Angreifern so schwer verletzt, dass er das Bewusstsein verlor und sich einer Notoperation unterziehen musste.



Die Polizei berichtete von gezielten Angriffen auf ihre Beamten: Sie seien massiv mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern beschossen worden. Eine "Gruppe von Gewalttätern" habe dabei versucht, einen brennenden Einkaufswagen mitten in eine Einheit von Bereitschaftspolizisten zu schieben.

Eine auf Linksextremismus spezialisierte Sonderkommission nahm die Ermittlungen auf — unter anderem wegen versuchten Totschlags. Bis zum Nachmittag seien sieben Männer und zwei Frauen festgenommen worden. Ihnen werde gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Drei weitere Festgenommene seien wieder frei gelassen worden.

Vertreter von Polizei, Stadt- und Landespolitik zeigten sich alarmiert über die Gewalt: Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze sprach von "offensichtlich organisierten Angriffen", bei denen die Täter "schwerste Verletzungen von Menschen verursachen beziehungsweise in Kauf nehmen". Schultze sagte: "Polizeibeamte sind Menschen."

"Die Sonderkommission muss diese brutalen Gewalttäter schnell fassen"

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sprach von "bewussten und gezielten Angriffen auf Menschenleben". Er kündigte an, die Taten "mit aller Härte des Rechtsstaates" zu verfolgen. "Dieses menschenverachtende Vorgehen grenzt an versuchten Totschlag", sagte er. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wertete die Ereignisse als "heftigen kriminellen Gewaltausbruch", den er "aus tiefstem Herzen" verurteile. Die Sonderkommission müsse "diese brutalen Gewalttäter schnell fassen".

Laut Polizei hatten sich am Silvesterabend etwa tausend Menschen am Connewitzer Kreuz im Leipziger Süden versammelt. Kurz nach Mitternacht sei die Stimmung in Gewalt umgeschlagen: Aus einer Gruppe seien die Beamten massiv angegriffen worden. Neben dem Schwerverletzten hätten drei weitere Polizisten leichte Verletzungen erlitten, hieß es in der Erklärung.

Die Beamten hätten das Gebiet wegen der Ausschreitungen absperren müssen, es sei nicht mehr befahrbar gewesen. Nach zwei Uhr habe sich die Lage wieder entspannt.