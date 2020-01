Der frühere Interpol-Chef Meng Hongwei ist in China wegen Korruption zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Tianjin verhängte neben der Haftstrafe eine Geldstrafe von zwei Millionen Yuan (260.000 Euro).

Meng Hongwei war im September 2018 während eines Besuchs in China verschwunden, später wurde er der Korruption beschuldigt. Zu Beginn seines Prozesses in China im Juni des vergangenen Jahres hatte er sich Gerichtsangaben zufolge schuldig bekannt. Die Vorwürfe bezogen sich auf Mengs Zeit als Leiter der Marinepolizei und als stellvertretender Minister für öffentliche Sicherheit in China.

Meng war 2016 als erster Chinese zum Präsidenten der wichtigsten internationalen Polizeiorganisation gewählt worden – eine international umstrittene Personalie. Sie hatte vor allem unter Menschenrechtlern Besorgnis ausgelöst. Amnesty International warf China damals vor, schon lange zu versuchen, Interpol für die Fahndung nach chinesischen Dissidenten und Aktivisten zu benutzen.