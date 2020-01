574 Folteropfer hat die venezolanische Nichtregierungsorganisation Provea im vergangenen Jahr gezählt. Das seien fünfmal so viele Opfer wie 2018, berichtet das regierungskritische Portal El Nacionalunter Berufung auf den Provea Jahresbericht.

Demnach wurden von den über 500 Gefolterten 23 Personen ermordet. Damit sei insgesamt bei den Folterungen ein neuer Negativrekord erreicht, seit die Organisation vor 31 Jahren mit der Dokumentation begann. 2018 hatte die Organisation dem Bericht zufolge 109 Folteropfer registriert.



"Die Folter in Venezuela hat sich in eine systematische Praxis verwandelt", heißt es in dem Bericht von Provea. "Sie findet täglich zu großen Teilen in den Haftanstalten durch die Diktatur von Nicolas Maduro statt."

Vier Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner haben das Land verlassen

Zuletzt sprach auch die Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, von schweren Menschenrechtsverletzungen durch die der Regierung Maduro, von außergerichtlichen Hinrichtungen, Folter und Repression gegenüber der Opposition.

Wegen einer Versorgungskrise erlebt das südamerikanische Land seit mehreren Jahren eine Massenflucht. In den vergangenen zwei Jahren haben mehr als vier Millionen Menschen Venezuela verlassen. Zudem gibt es in dem Land Streit um internationale Hilfsgüter. Die von dem konkurrierenden Präsidenten Juan Guaidó geführte Opposition hatte mehrere Hilfstransporte mit Lebensmitteln und Medikamenten organisiert. Maduro sieht darin die Vorbereitung einer US-Invasion und blockiert sie.

Guaidó hatte sich im Januar 2019 selbst zum Staatschef erklärt. Die US-Regierung, eine Reihe lateinamerikanischer Staaten und mehrere EU-Länder, Deutschland eingeschlossen, erkannten ihn als Interimspräsidenten an.