Mehr als 7.000 Menschen, mehr als 2.000 von ihnen legen mehr als 2.000 Kilometer vor allem zu Fuß zurück und gelangen am Ende bis in die nordmexikanische Grenzstadt Tijuana: Die Bilder von diesem Treck gingen im Herbst 2018 um die Welt. US-Präsident Donald Trump sprach von einem "nationalen Notstand", schickte Soldaten an die Grenzposten und verschärfte zusammen mit der mexikanischen Regierung die Asylregeln. Die Folge: Mexikos Polizei und Nationalgarde gehen hart gegen Flüchtlinge aus Mittelamerika vor.

Dies zeigte sich auch am vergangenen Wochenende, als es im Süden Mexikos an der Grenze zu Guatemala zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kam. Große Gruppen von Migranten hatten den Grenzfluss Río Suchiate durchquert, Nationalgardisten stellten sich ihnen in den Weg. Die Regierung schickte mehr als 600 Menschen zurück in ihre Heimatländer, Hunderte weitere dürfen bleiben und müssen in Mexiko auf Asylentscheidungen warten.