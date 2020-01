An der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko hat es erneut Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Migrantinnen und Migranten aus Mittelamerika gegeben. Mehr als 3.500 Menschen hatten sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen, um gemeinsam über die Grenze zu gelangen. Es handelt sich dabei um die erste sogenannte "Karawane" des neuen Jahres.



Medienberichten zufolge setzten Sicherheitskräfte daraufhin Tränengas ein, um die Gruppe aufzulösen. Aus der Gruppe wurden daraufhin Steine auf die Grenzschützer geworfen. Mehreren Hundert Migrantinnen und Migranten gelang es dennoch, zu Fuß das an dieser Stelle seichte Wasser des Grenzflusses Río Suchiate zu überqueren und auf die andere Seite zu gelangen. Die meisten von ihnen stammen laut den mexikanischen Behörden aus Honduras. Mit Hilfe der Nationalgarde habe man 402 Menschen gerettet und in Behördeneinrichtungen gebracht, wo sie mit Nahrungsmitteln versorgt würden. Von dort würden sie gegebenenfalls in ihr Ursprungsland zurückgebracht. Weitere 58 Menschen seien in den Wald geflohen. Nach ihnen werde gesucht, hieß es. Weitere 40 hätten sich entschlossen, an die Grenze zu Guatemala zurückzukehren.



Die Sicherheitskräfte der mexikanischen Nationalgarde stehen den Migrantinnen und Migranten in Uniform und mit Schutzschilden gegenüber. © Johan Ordonez/​AFP/​Getty Images

Laut einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP wurden viele Menschen in Busse verladen. Einige wehrten sich dagegen und versuchten offenbar zu fliehen. Sie seien jedoch festgehalten und zum Einsteigen gezwungen worden.



Auf der Flucht vor Armut und Gewalt

Bereits am Wochenende war es am Suchiate-Fluss zu Zusammenstößen zwischen den mexikanischen Sicherheitskräften und Migrantinnen und Migranten gekommen. Laut Behördenangaben wurden dabei rund 1.500 Personen an einer illegalen Einreise gehindert. Sie sollen zu einer größeren Gruppe von etwa 3.000 Menschen gehören, die sich in den vergangenen Tagen in der Stadt San Pedro Sula im Norden von Honduras versammelt hatten. Von dort brechen seither immer wieder Gruppen Richtung USA auf.



Die vor allem aus Honduras stammenden Menschen fliehen vor Gewalt und Armut in dem zentralamerikanischen Land. US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko im vergangenen Jahr massiv unter Druck gesetzt, damit es Migrantinnen und Migranten auf dem Weg in die USA aufhält. Im Mai drohte er dem südlichen Nachbarn Strafzölle an.



Mexiko entsandte schließlich 27.000 Soldaten an seine Grenzen und erlaubte den USA, 40.000 Asylsuchende zurück nach Mexiko zu schicken, solange deren Anträge bearbeitet werden. Die erste große "Karawane" von Honduras in Richtung USA hatte es im Oktober 2018 gegeben, als rund 2.000 Menschen durch Guatemala und Mexiko nordwärts zogen. Trump entsandte später 6.000 Soldaten an die Grenze zu Mexiko.