Das deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi hat bei zwei Einsätzen vor der Küste Libyens 78 Menschen aus Seenot gerettet. Wie die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye, der das Schiff gehört, mitteilte, wurde die Besatzung der Alan Kurdi am Morgen zu einem Seenotfall gerufen und rettete 62 Menschen aus einem Schlauchboot. Wenig später brachte die Crew demnach 16 Menschen aus einem weiteren seeuntüchtigen Boot in Sicherheit.

Das erste Schlauchboot befand sich nach Angaben der Organisation in akuter Seenot. Es sei bereits Wasser in das Boot eingedrungen, teilte Sea-Eye mit. Unter den Geretteten seien acht Frauen und sieben Kinder, darunter ein sechs Monate altes Baby. Der zweite Notruf sei von einem Frachtschiff abgesetzt worden, das ein Boot in Seenot gesichtet hatte. Drei der 16 aus diesem Boot geretteten Menschen seien stark dehydriert gewesen und sofort medizinisch an Bord der Alan Kurdi behandelt worden, teilte Sea-Eye mit.

Die Einsatzleiterin Johanna Pohl übte Kritik an der libyschen Küstenwache. Kurz nach der Rettung der Menschen aus dem ersten Schlauchboot habe ein Schiff der Küstenwache die Alan Kurdi angewiesen, die libysche Such- und Rettungszone zu verlassen. "Die sogenannte libysche Küstenwache behandelt eine Such- und Rettungszone wie ein Territorialgewässer, bedrängt wiederholt zivile Rettungskräfte und erteilt unrechtmäßige Anweisungen", sagte Pohl. Die von der EU unterstützten libyschen Milizen würden damit bewusst die Gefährdung von Menschenleben in Kauf nehmen.

Am Tag zuvor hatte das Rettungsschiff Ocean Viking bereits 92 Migranten vor der Küste Libyens aufgenommen. Rund ein Drittel der Geretteten seien größtenteils unbegleitete Minderjährige gewesen, zudem befanden sich fünf Schwangere an Boot des Schlauchbootes, in dem die Menschen festsaßen. Nach Angaben der Organisation SOS Méditerranée hatte das Boot bereits Luft verloren und wäre bald gekentert.



Libyen ist Transitland für Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die über das Mittelmeer in die EU gelangen wollen. Immer wieder ertrinken Menschen bei der gefährlichen Überfahrt. Aus Libyen selbst gibt es Berichte über Internierungslager, in denen Flüchtlinge unter katastrophalen Bedingungen festgehalten werden.

In den vergangenen fünf Jahren sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mindestens 19.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken, davon etwa 1.300 im Jahr 2019.