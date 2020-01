Der im Mordfall Walter Lübcke als Todesschütze verdächtigte Stephan E. bleibt trotz des Widerrufs seines Geständnisses in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof (BGH) hält ihn weiter für dringend mordverdächtig, wie aus einem aktuellen Beschluss hervorgeht. Dagegen ist ein weiterer Beschuldigter, der Waffenhändler Elmar J., wegen Zweifeln am Ausmaß seiner Verstrickung aus der U-Haft freigekommen. Der BGH sieht keinen dringenden Tatverdacht der Beihilfe.



Die Richterinnen und Richter hatten am 15. Januar überraschend den Haftbefehl gegen J. aufgehoben. Nun wurde die Begründung veröffentlicht. J. soll E. 2016 die spätere Tatwaffe verkauft haben. Die Frage ist, inwieweit er damals schon wissen konnte, was E. damit vorhatte.

Der dringende Tatverdacht gegen E. beruht insbesondere auf dessen Angaben in seinem Geständnis vom Juni 2019. Es gebe derzeit keinen Anlass, an dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu zweifeln, heißt es in dem Beschluss. Das widerrufene Geständnis werde außerdem durch das Ergebnis der molekulargenetischen Untersuchung durch das Landeskriminalamt Hessen gestützt.



Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war Anfang Juni 2019 auf seiner Terrasse aus nächster Nähe erschossen worden. E. ist der Hauptverdächtige in dem Mordfall. Der als Neonazi bekannte E. legte zunächst ein umfassendes Geständnis ab, das er später widerrief. Laut seinem Anwalt sei er nicht allein bei Lübcke gewesen, sondern mit einem Bekannten. Gegen ihn wurde bislang wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord ermittelt. Zudem soll mit Markus H. noch eine weitere Person am Tatort gewesen sein. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus.