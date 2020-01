Die Missbrauchsfälle von Lügde und Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen hängen mehreren Medienberichten zufolge möglicherweise zusammen. Familienangehörige des Beschuldigten aus Bergisch Gladbach hätten jahrelang Stellplätze auf einem Campingplatz besessen, der in Lügde im Zentrum der Ermittlungen steht, berichteten die Sender WDR und RTL unter Berufung auf Ermittlerkreise. Auf den möglichen Zusammenhang wiesen demnach Zeugenaussagen hin.



Dem WDR-Bericht zufolge hatte der Großvater des Beschuldigten aus Bergisch Gladbach von Mitte der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er-Jahre einen Stellplatz im ostwestfälischen Lügde gepachtet. Er soll zudem früher selbst wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden sein, habe es aus Ermittlerkreisen geheißen. Auch ein Cousin des Beschuldigten habe zwischen 2005 und 2009 in Lügde einen Campingwagen genutzt. Diesen habe er später an den inzwischen verurteilten Haupttäter von Lügde verkauft.



Der Fall Lügde gilt als einer der größten bekannten Missbrauchsfälle in Deutschland. Im September waren zwei Männer zu hohen Freiheitsstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Sie hatten Kinder und Jugendliche in mehreren hundert Fällen auf dem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen sexuell missbraucht und das teilweise gefilmt.



Der massenhafte Missbrauch von Kindern in Bergisch Gladbach war durch Mitglieder eines Chat-Netzwerkes aufgedeckt worden. Mit der Festnahme eines Verdächtigen im Oktober hatten die Ermittlungen begonnen, inzwischen gab es in dem Fall zehn Festnahmen.