Der südlich der philippinischen Hauptstadt Manila gelegene Vulkan Taal spuckt Rauch und Asche. Die Wolke reichte nach Angaben von Behörden bis zu einem Kilometer in die Höhe. Etwa 6.000 Menschen wurden vom Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) aufgefordert, die Umgebung zu verlassen, darunter auch Dutzende Touristen in der Region. Denn der Vulkan könnte ausbrechen.



Wie das Institut mitteilte, gab es parallel zum Ausbruch Erdbeben. Das Institut erhöhte die Warnstufe im Laufe des Sonntags von zwei auf vier. Die Fachleute warnten davor, dass der Berg plötzlich Dämpfe und tödliche Gase ausstoßen könne. Der nur 100 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila in der Provinz Batangas gelegene Vulkan ist mit seinem Kratersee ein bei Touristen beliebtes Ziel.



Die zuständigen Behörden empfahlen Einwohnern, nicht nach draußen zu gehen und Atemschutzmasken zu tragen. In den Provinzen Batangas und Cavite wurde wegen Ascheregens für Montag der Schulunterricht abgesagt.



Der Vulkan ist ein beliebtes Ziel von Touristen, weil sich im Vulkankessel ein malerisch gelegener See befindet, darin wiederum eine Insel.