Ein Bürgermeister einer Kommune in Nordrhein-Westfalen will sich bewaffnen, um sich vor Rechtsextremen zu schützen. Vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht bemüht er sich um eine Erlaubnis zum Erwerb, Besitz und zum Führen von Waffen wegen einer besonderen Gefährdungslage, wie aus einer Ankündigung des Gerichts hervorgeht.



Wie eine Gerichtssprecherin sagte, gehe es um einen großen Waffenschein. Der Bürgermeister habe angegeben, aus dem rechten Spektrum bedroht zu werden. Die Verhandlung sei in zwei Wochen (21. Januar) geplant.

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, hält "persönlich nichts davon, wenn sich Mandatsträger bewaffnen. Betroffene könnten sich jederzeit an die Polizei wenden. "Wenn es Anhaltspunkte für Gefährdungen gibt, werden alle nötigen Maßnahmen ergriffen", sagte Reul der Rheinischen Post. Auch Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) hält nichts von Selbstbewaffnung. "Dafür ist in unserem Staat die Polizei zuständig", sagte Hollstein, der im November 2017 in einem Imbiss mit einem Messer niedergestochen wurde, der Rheinischen Post. "Die Anfeindung gegen uns Bürgermeister hat zugenommen", so Hollstein. "Ich weiß von Amtskollegen, dass sie überlegen, deswegen aufzuhören. Mein Credo lautet allerdings: Mut und Haltung."