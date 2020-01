Das Rettungsschiff Sea-Watch 3 hat etwa 44 Kilometer von der libyschen Küste entfernt in mehreren Einsätzen 119 Geflüchtete aus dem Mittelmeer gerettet. Die Menschen befanden sich teilweise seit 24 Stunden auf einem Schlauchboot und litten an Unterkühlung und Seekrankheit. Das teilte die zivile Seenotrettungsorganisation Sea-Watch e. V. mit. Die Geretteten befänden sich nun an Bord der Sea-Watch 3.

In einem ersten Einsatz wurde ein Schlauchboot 24 Seemeilen (circa 44 Kilometer) von der libyschen Küste entfernt mit 60 Menschen an Bord entdeckt. Bei einer zweiten Suchaktionen konnten weitere 17 Menschen aus der Seenot gerettet werden. In der Nacht zu Freitag sind 42 Schutzsuchende von einem Boot an Bord der Sea-Watch 3 geholt worden, die bereits die maltesische Such- und Rettungszone erreicht hatten. Die deutsche Hilfsorganisation wirft den zuständigen maltesischen Behörden daher Untätigkeit vor.

"Die Menschen waren seit über 24 Stunden auf diesem Schlauchboot und litten an Unterkühlung und Seekrankheit, sie hatten kein Essen und Wasser mehr, doch die maltesischen Behörden reagierten nicht", sagte Patricia Neugebauer, Ärztin an Bord der Sea-Watch 3. Einsatzleiter Johannes Bayer bezeichnete die Rettungssituation als eine "große Erleichterung". Die Geretteten würden nun in einen sicheren Hafen gebracht werden.

Im Dezember hatte ein Richter in Palermo die Beschlagnahmung des Rettungsschiffes nach fast einem halben Jahr aufgehoben.