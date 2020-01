Der deutsche Kapitän des Flüchtlingsrettungsschiffes Lifeline ist im Berufungsverfahren freigesprochen worden. Das teilten sowohl die Rettungsorganisation Mission Lifeline als auch der Kapitän Claus-Peter Reisch auf Twitter mit. "Das ist unglaublich überraschend", sagte der Sprecher von Mission Lifeline.

Wow, unglaublich......

Ich habe gewonnen........



Näheres später, hab jetzt Pressekonferenz.. pic.twitter.com/edLnc6crq6 — Claus-Peter Reisch (@ClausReisch) 7. Januar 2020

Die Richter sahen es nicht als erwiesen an, dass Reisch im Juni 2018 in "krimineller Absicht" in maltesische Gewässer eingelaufen war, meldete die Times of Malta. Der Kapitän hatte damals nach sechs Tagen auf See 234 gerettete Flüchtlinge nach Malta gebracht, die seine Crew auf dem Mittelmeer an Bord genommen hatte. Maltesische Behörden warfen ihm damals vor, sein unter niederländischer Flagge fahrendes Schiff sei falsch registriert gewesen. In einem ersten Verfahren hatte ihn ein Gericht auf Malta zu 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Zwei weitere Vorwürfe gegen Reisch hatten dem Bericht zufolge bereits die Richter des ersten Verfahrens abschlägig entschieden. Zum einen wollten maltesische Behörden das Schiff konfiszieren, da es nicht dem Angeklagten gehöre. Auch der Vorwurf, das Schiff ohne entsprechende Genehmigung zu kommerziellen Zwecken genutzt zu haben, wurde damals zurückgewiesen.

Weiteres Verfahren wegen Begünstigung der illegalen Einwanderung

Die Lifeline ist allerdings seit Juni 2018 für die gesamte Dauer des Verfahrens beschlagnahmt, sie liegt im Hafen von Valletta. Für den Unterhalt musste die NGO Mission Lifeline während der Verfahrensdauer weiterhin sorgen – so mussten etwa rund um die Uhr Crewmitglieder an Bord sein, ein Dieselgenerator erzeugt dauerhaft Strom.

Seit September muss Mission Lifeline zudem ein weiteres festgesetztes Schiff unterhalten, die Eleonore, mit der Kapitän Reisch am 2. September 2019 mit 104 Geretteten an Bord den sizilianischen Hafen von Pozzallo angelaufen hatte. Die italienische Staatsanwaltschaft hat wegen Begünstigung der illegalen Einwanderung ein weiteres Gerichtsverfahren gegen Reisch eingeleitet, der Verhandlungsbeginn ist für Februar angesetzt. Die Staatsanwaltschaft fordert ein Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro.

Die beiden beschlagnahmten Schiffe würden den Verein schwer belasten, sagte Lifeline-Sprecher Axel Steier. Dennoch hat Mission Lifeline in der Zwischenzeit ein drittes Schiff angeschafft, die Rise Above. Das Schiff liegt in Glückstadt im Hafen und wird nach Angaben des Lifeline-Sprechers Axel Steier gerade für den Umbau in der Werft vorbereitet. Die Rise Above wird durch Spendengelder finanziert.