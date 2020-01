Fast 500 gerettete Migranten dürfen in Italien und auf Malta an Land. Die italienischen Behörden hätten dem Rettungsschiff Ocean Viking mit 403 Menschen an Bord den Hafen Tarent in Apulien zugewiesen, teilten die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen mit. Die in den vergangenen Tagen vor Libyen geborgenen Menschen, von denen viele aus Somalia, Eritrea und Bangladesch stammten, sollten am Mittwoch an Land gehen. Unter den Migranten sind 38 Frauen und 149 Minderjährige.

Das deutsche Schiff Alan Kurdi kann die 77 Migranten an Bord derweil Richtung Malta bringen. Das maltesische Militär werde die Menschen vor der Küste mit einem Schiff übernehmen, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Eye. Die Alan Kurdi müsse danach in die Werft nach Spanien und dort etwa bis März pausieren.

158 Migranten auf der "Open Arms"

Nun wartet noch die Open Arms auf einen Hafen. Das Schiff nahm nach Angaben der spanischen Helfer in kurzer Zeit 158 Menschen auf.



Zuletzt hatte Italien Rettungsschiffen mehrfach recht schnell Häfen zugewiesen. Zuvor hatten sich andere EU-Länder, darunter Deutschland, bereit erklärt, einen Teil der Menschen aufzunehmen.



Die Ocean Viking hatte seit Freitag nach Angaben der Helfer innerhalb von 72 Stunden fünf Rettungseinsätze absolviert. Zuletzt wurden bei zwei Einsätzen in der Nacht auf Montag 102 Personen von einem Boot 80 Meilen vor der libyschen Küste und weitere 82 Migranten in der maltesischen Such- und Rettungszone aufgenommen.