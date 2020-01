Selbst als um ihn herum längst Katastrophenstimmung herrscht, will Hans-Joachim Frey immer noch vor allem eines: feiern. Eigentlich sollte der 15. Semperopernball am 7. Februar noch schillernder werden als sonst. Für "die wichtigste Kulturgala der neuen Bundesländer", wie Frey den Ball bezeichnet, hatte der Kulturmanager sich in diesem Jahr daher ein besonderes Motto ausgedacht: "Dresden jubiliert". Beinahe trotzig prangten die zwei Worte bei einer Pressekonferenz Anfang der Woche neben Frey, als das Drama schon seinen Lauf nahm. "Wir wollen einfach feiern, einen wunderschönen Abend haben, und geben Sie uns auch die Chance", sagt er zu den Journalisten. Es klang wie eine Warnung. Normalerweise hat Frey nichts gegen Medienrummel, aber die Schlagzeilen, die seine Veranstaltung gerade erzeugt, sind so ganz anders, als er sich das wohl wünscht.

Der Semperobernball steckt in einem Drama, in dem ein bizarrer Akt auf den nächsten folgt. Mittendrin Hans-Joachim Frey, 54 Jahre alt. Die einen verehren den gebürtigen Hannoveraner als Impresario, andere halten ihn für eine dubiose Figur mit eigenwilligen Methoden und Kontakten. Fest steht: Frey hat den Dresdner Ball erfunden, und er hat ihn groß gemacht. Geholfen hat ihm ein Netzwerk, das er im Laufe der Jahre gesponnen hat, darunter mächtige Unternehmer, Medienvertreter, Politiker und Sponsoren, die alle vom Glanz der Veranstaltung profitieren. Dresden sollte dadurch im besten Licht dastehen, so die Hoffnung. Und über viele Jahre hinweg war es auch so, nun aber ist der Ball schon Tage vor seiner Eröffnung eine Riesenblamage, über die ganz Deutschland spricht.



Normalerweise ist die Pressekonferenz kurz vor dem Ball ein seichtes Warm-up für Frey, bei dem er die Programmhighlights vorstellen darf. Diesmal aber geht es vor allem um einen: den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi. Ja, er sei ein "kontroverser Politiker", räumte Frey ein. Und nicht jeder müsse mit ihm einverstanden sein. "Aber Entscheidungen können auch mal wehtun, das ist wie beim Fußball."

Ohne Prominenz keine Aufmerksamkeit

Es ging um die Entscheidung, Al-Sissi am Tag zuvor im Präsidentenpalast in Kairo den St.-Georgs-Orden des Semperopernballs verliehen zu haben. Al-Sissi sei ein "Friedenstifter" und "Brückenbauer", "Hoffnungsträger und Mutmacher eines ganzen Kontinents", so steht es in der ursprünglichen Begründung des Ballvereins. Es folgten entsetzte Reaktionen. Denn Al-Sissi führt in Ägypten ein Regime mit diktatorischen Zügen. 2013 war er durch einen Militärputsch an die Macht gekommen und regiert seither mit Härte. Organisationen wie Human Rights Watch werfen ihm Menschenrechtsverletzungen vor. Es gibt Berichte von Hinrichtungen und Tausenden politischen Gefangenen. Auch Journalisten sind bedroht, im Ranking der Pressefreiheit von Reportern ohne Grenzen steht das Land derzeit auf Platz 163 von 180.

Preisträger gehörten von Anfang an zur Ausstattung des Semperopernballs. Ohne Prominenz keine Aufmerksamkeit, so die Logik, keine TV-Ausstrahlung und weniger Erfolg bei Publikum. 325 bis 2.380 Euro muss man pro Ticket bezahlen. Verliehen wird ein Fantasieorden, benannt nach dem Heiligen Georg, ein etwa 7.000 Euro teures Geschmeide, eingraviert sind die Worte "Adverso flumine" – gegen den Strom". Frey versteht die Ausgezeichneten als unkonventionelle Vorbilder.

Über 70 Preisträger wurden ausgezeichnet seit dem ersten Ball im Jahr 2006. Auf der Liste stehen unter anderem Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen, Königin Silvia von Schweden und Sigmar Gabriel, außerdem Gérard Depardieu, ein Mitglied der saudischen Königsfamilie und Wladimir Putin. Der russische Präsident hat den Orden 2009 erhalten, auch das war eine umstrittene Verleihung. Nun ist der ägyptische Machthaber Al-Sissi hinzugekommen. Was für viele ein Grenzübertritt ist.

Seither überschlagen sich die Empörungen und die Distanzierungen. "Der Semperopernball nimmt sich seine Würde", erklärte der sächsische SPD-Chef Martin Dulig. "Wer aus PR-Gründen einen Autokraten und Unterdrücker wie Al-Sissi auszeichnen will, handelt unverantwortlich." Ähnlich lauten Kommentare von FDP, Grünen und Linken. Protestbriefe werden verteilt, eine Onlinepetition gegen die Verleihung läuft. Der Dresdner Oberbürgermeister erklärt, er habe von der Verleihung nichts gewusst, nun seien dringende Gespräche nötig. Erst war er nicht sicher, ob er mit seinen Gästen zum Ball komme, hieß es zunächst, inzwischen will er aber doch teilnehmen.