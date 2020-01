Weltweit haben die Menschen das neue Jahr begrüßt. In der deutschen Hauptstadt gab es erstmals ein Böllerverbot in einigen Bereichen: Raketen und Böller waren nicht nur auf der Berliner Partymeile vor dem Brandenburger Tor verboten, sondern unter anderen auch rund um den Alexanderplatz. Zur Feier am Brandenburger Tor kamen Hunderttausende Besucher. Noch vor der Silvesternacht war bundesweit eine Debatte über den Sinn und Unsinn von Böllerei angesichts von Klimaschutz sowie Lärm und Aggressionen entbrannt.

1.523 Feuerwehr-Einsätze in Berlin

Die Polizei in Berlin war mit einem Großaufgebot im Einsatz, sprach aber von einem vergleichsweise normalen Einsatz-Aufkommen für einen Silvesterabend in der Hauptstadt. Während der Feier am Brandenburger Tor wurden drei Verdächtige wegen sexueller Belästigung von Frauen festgenommen. Auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz wurde eine Frau sexuell belästigt; ein 19-Jähriger wurde festgehalten und der Polizei übergeben.

Die Feuerwehr war in der Hauptstadt insgesamt 1.523 Mal im Einsatz in der Silvesternacht – deutlich häufiger als im Jahr zuvor mit 1.385 Einsätzen. Zwischen 19 und 6 Uhr wurden die Feuerwehrleute allein 617 Mal zu Bränden gerufen, wie die Feuerwehr am Neujahrsmorgen auf Twitter mitteilte. Auch diese Zahl lag deutlich höher als in der Silvesternacht 2018 mit 432 Bränden. Rettungskräfte in der Hauptstadt halfen in 940 Fällen, 894 waren es im Jahr davor. Hinzu kamen 100 sonstige Einsätze. Laut Feuerwehr gab es 24 Übergriffe auf Einsatzkräfte, das waren weniger als Silvester vor einem Jahr, als 49 Übergriffe gezählt wurden.

In Hamburg zündeten Unbekannte einen Streifenwagen der Polizei mit Böllern an. Die Polizisten seien im Einsatz gewesen und nicht am Wagen, als die Täter zuerst eine Scheibe am Auto einschlugen, wie ein Sprecher sagte. Die Unbekannten hätten dann durch das kaputte Fenster Böller in den Wagen geworfen, dieser sei daraufhin komplett ausgebrannt.

Umstrittenes Feuerwerk in Sydney fand trotz Petition statt

Als weltweit Erste – um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit – feierten die Menschen in Apia, der Hauptstadt des Inselstaats Samoa , den Jahreswechsel. Wie Kiribati liegt auch Samoa westlich der internationalen Datumsgrenze. Eine Stunde später wurde in Neuseeland das neue Jahr gefeiert.

Um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit begrüßten die Menschen in Sydney das neue Jahr. Das weltberühmte Feuerwerk in der australischen Stadt war zuvor umstritten gewesen. Eine Petition zur Absage des Feuerwerks hatte Hunderttausende Unterzeichner gefunden, Hintergrund waren die seit Wochen wütenden Buschbrände in Australien, die bereits zwölf Todesopfer forderten. Die Feuerwehr hatte eine Sondergenehmigung für das Feuerwerk erteilt. Etwa zwölf Minuten lang wurden Feuerwerkskörper von der Harbour Bridge geschossen.

Zwei Stunden später (16 Uhr MESZ) begrüßten auch die Japanerinnen und Japaner das neue Jahr. 108 Mal erklangen die Glocken der buddhistischen Tempel. Dies entspricht nach dem buddhistischen Glauben der Zahl der irdischen Wünsche, die ein Mensch überwinden muss, um das Nirwana zu erreichen. Um 17 Uhr MESZ erfolgte der Jahreswechsel auf den Philippinen, Malaysia und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. In der von Unruhen überschatteten Stadt wurde die Absage des geplanten Großfeuerwerks bestätigt, Die Touristenbehörde nannte Sicherheitsgründe wegen erwarteter Protestaktionen.

Zwölf Trauben für ein glückliches Jahr

In der russischen Hauptstadt Moskau wurde der Jahreswechsel zwei Stunden früher (22 Uhr MESZ) als in Berlin gefeiert. Ein großes fest fand hier am Roten Platz statt. In London, wo die Menschen eine Stunde später als in Berlin in das neue Jahr kamen, wurde zum Feuerwerk am Riesenrad London Eye nach Angaben der Stadt mehr als 100.000 Besucher erwartet. In Italiens Hauptstadt Rom versammelten sich zahlreiche Menschen am Circus Maximus und am Kolosseum für das offizielle Feuerwerk. Private Feuerwerke auf der Straße waren verboten – wer trotzdem böllerte, riskierte eine Strafe von 500 Euro.

In Madrid, der Hauptstadt Spaniens, begrüßten Zehntausende das neue Jahr unter der Turmuhr an der Puerta del Sol im Zentrum der Stadt. Bei jedem Glockenschlag aßen sie – wie es die Tradition verlangt – eine Weintraube. Wer es schafft, alle Trauben während der zwölf Schläge zu verzehren, kann sich auf ein glückliches Jahr freuen. Die zwölf "uvas de la suerte" (Weintrauben des Glücks) gibt es abgezählt in Plastiktütchen oder kleinen Konservendosen zu kaufen. Die Feier wird landesweit live im Fernsehen übertragen und von Millionen Menschen verfolgt.

Hunderttausende, sowohl Einheimische als auch Touristen, verfolgten am Copacabana-Strand der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro das Neujahrs-Feuerwerk über dem Atlantik. Bei der 14-minütigen Show wurden von zehn Flössen aus 16,9 Tonnen Feuerwerk in den Nachthimmel geschossen. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1 erwarteten die Veranstalter rund drei Millionen Menschen.