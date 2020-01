Zwei Tage nach dem Brand im Affenhaus hat der Krefelder Zoo am Freitagmorgen wieder geöffnet. Bereits vor dem Einlass um 9 Uhr warteten Besucher vor dem Gelände. Nach dem Brand in der Silvesternacht war der Zoo an Neujahr und am Donnerstag geschlossen geblieben.

Das Feuer hatte das rund 2.000 Quadratmeter große Affentropenhaus komplett zerstört. Mehr als 30 Tiere starben, darunter mehrere Menschenaffen. Unter den toten Tieren ist auch der älteste Zuchtgorilla Europas, der 48 Jahre alte Massa. Nach Angaben von Zoosprecherin Petra Schwinn gehe es den beiden überlebenden Affen den Umständen entsprechend gut. Zoointern plane man für die getöteten Tiere eine Trauerfeier unter Mitarbeitern.

Laut Polizei hat eine sogenannte Himmelslaterne das Feuer verursacht, die mutmaßlich von drei Frauen entzündet wurde. Nach Polizeiangaben meldeten sich die Frauen selbst bei den Ermittlern. Sie seien wegen der Geschehnisse "am Boden zerstört".

Himmels- oder Wunschlaternen bestehen aus dünnem Seidenpapier und einer Kerze oder einem Behälter mit Brennpaste in der Mitte. Werden sie entzündet, steigen sie durch die Wärme auf und können durch die Luft schweben. Das Aufsteigenlassen solcher Laternen ist nach Angaben der Polizei Krefeld bundesweit verboten.



Zoo - Krefelder trauern um getötete Menschenaffen Bei einem Brand im Affentropenhaus des Krefelder Zoos sind fast alle Bewohner des Geheges gestorben. Der Zoo will eine interne Trauerfeier für die Tiere abhalten. © Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen

Rostocker Zoo bietet Hilfe an

Unmittelbar nach dem Brand gingen nach Angaben des Krefelder Zoos Tausende Geldspenden ein. Auch der Rostocker Zoo bot nun seine Hilfe an. "Wir werden schauen, inwieweit wir im Rahmen unserer Nachzucht mit Tieren, zum Beispiel Orang-Utans, helfen können", sagte Zoodirektor Udo Nagel der Ostsee-Zeitung. Rostocks Zookuratorin Antje Angeli sagte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, man könne bei der Planung für einen Neuanfang helfen. Beide Zoos hätten bereits jetzt eine enge Zusammenarbeit. "Und hier im Zoo leben zwei Gorillas, die von Gorillas abstammen, die im Zoo in Krefeld gelebt haben."