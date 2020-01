Rund zweieinhalb Jahre nach der Inhaftierung des 75-jährigen Deutschen Enver Altaylı hat die türkische Staatsanwaltschaft nun eine Anklageschrift vorgelegt. Damit kann ein Gerichtsprozess eröffnet werden. In dem Dokument werden erstmals Details zu den Terrorvorwürfen genannt, die Altaylı bereits zurückgewiesen hatte.



Die Familie habe die Hoffnung gehabt, dass Altaylı bald freikommen könnte, sagte die in Deutschland lebende Tochter, Zeynep Potente. "Aber jetzt haben wir mit der Anklageschrift wenigstens etwas, womit wir arbeiten können – jetzt können wir in einem Prozess konkret gegen die Vorwürfe vorgehen."

Dem 85-seitigen Gerichtsdokument zufolge, das auch drei weitere Angeklagte betrifft und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, soll Altaylı eine "bewaffnete Terrororganisation" aufgebaut oder geführt haben. Die Anklageschrift porträtiert ihn als jemanden mit engen Kontakten zur Organisation von Fethullah Gülen, den die türkische Regierung für den Putschversuch von 2016 verantwortlich macht. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft ihm Spionage vor.

Angezeigt hat Altaylı laut Anklageschrift der türkische Geheimdienst MIT, für den Altayli auch eigenen Angaben zufolge vor Jahrzehnten einmal gearbeitet hat. Die Anklageschrift geht für manche Details teilweise mehr als 50 Jahre zurück. Ein Termin für den Prozessbeginn liege noch nicht vor, sagte Altaylıs Anwalt, Bora Toksoy.

Altaylı, der auch die türkische Staatsbürgerschaft hat, war 2017 in Antalya festgenommen worden. Die Familie betreibt dort eine Ferienanlage. Er sitzt im Gefängnis Sincan in Ankara in Einzelhaft.