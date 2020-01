Bei einem schweren Erdbeben in der Osttürkei sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen seien in der Provinz Elazig ums Leben gekommen, zwei weitere in der Nachbarprovinz Malatya, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Innenminister Süleyman Soylu. Mehrere Gebäude seien eingestürzt.



Türkische Messstellen meldeten eine Stärke von 6,8 und 6,5. Die US-Erdbebenwarte USGS registrierte eine Erdbebenstärke von 6,7. Das Zentrum lag türkischen Angaben nach im Bezirk Sivrice. Das Beben war auch in vielen angrenzenden Provinzen zu spüren.

In der Türkei gibt es immer wieder starke Erdbeben, da das Land auf mehreren seismischen Platten liegt. Im August 1999 waren bei einem Erdbeben der Stärke 7,4 in Izmit, Istanbul und anderen Orten mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen. Das Epizentrum lag damals in Gölcük südöstlich von Istanbul. Der Wiederaufbau dauerte Jahre.