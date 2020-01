Für die große Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland ist Umwelt- und Klimaschutz ein bedeutendes Thema. Zu diesem Schluss kommt eine Jugendstudie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im Auftrag von Bundesumweltministerium und des Umweltbundesamt. Demnach halten 45 Prozent der Befragten den Schutz der Umwelt für sehr wichtig, weitere 33 Prozent für eher wichtig. Zudem kannten 80 Prozent der Befragten die Klimabewegung Fridays for Future. Rund ein Viertel beteiligte sich nach eigenen Angaben bereits an Fridays-for-Future-Klimastreik.



Für die Erhebung befragte das IÖW im Frühling 2019 insgesamt 1.007 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren in Deutschland mit einem Online-Fragebogen. Begleitet wurde die Erhebung von einem zehnköpfigen Jugendbeirat.



In den Ergebnissen sieht Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vor allem ein Zeichen dafür, dass junge Menschen "wesentlich politischer sind als viele lange geglaubt haben". Dass Klima- und Umweltschutz sozial gerecht gestaltet werden müsse, sei ein weiteres wichtiges Anliegen der Befragten. "Dieses Bewusstsein der Jugend wird der Umweltpolitik in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten viel Rückenwind geben", sagte Schulze.

Generell geben 87 Prozent der Befragten an, dass sie soziale Themen wie das Zusammenleben der Menschen, Solidarität, Gerechtigkeit und Hilfe für andere sehr oder eher interessieren. Der Studie zufolge ist es für 87 Prozent der Jugendlichen wichtig, in einer Demokratie zu leben. Auch Wahlen und die EU werden von der großen Mehrheit der jungen Menschen wertgeschätzt: Sie finden die Zustimmung von mehr als drei Vierteln der Befragten.

In der Digitalisierung sahen die Befragten gleichermaßen Chancen und Risiken – auch hier vor allem für den Umwelt- und Klimaschutz. So betrachten Jugendliche soziale Medien zwar als gute Informations- und Austauschmöglichkeiten, sehen zugleich aber auch die Umweltbelastungen des Onlineshoppings durch Transport und Verpackung der Waren.