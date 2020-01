Knapp fünf Millionen Kinder werden 2020 im zentralen Sahel nach Einschätzung des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Unicef, auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. Grund dafür sind demnach die anhaltenden Anschläge und Entführungen sowie Zwangsrekrutierungen durch bewaffnete Gruppen in der Region. Davon seien Kinder besonders betroffen, hieß es.



Vor allem in Mali, Burkina Faso und im Niger werden laut der Unicef-Regionaldirektorin für West- und Zentralafrika, Marie-Pierre Poirier, Mädchen und Jungen getötet, verstümmelt und sexuell missbraucht. Seit Anfang 2019 waren laut Unicef mehr als 670.000 Mädchen und Jungen gezwungen, ihre Heimatorte zu verlassen. In Mali wurden bis Ende September 571 Fälle von schwerer Gewalt gegen Kinder gezählt. 2017 waren es noch 386 Delikte. Darüber hinaus sind in den drei Sahel-Staaten mehr als 3.300 Schulen geschlossen, sechsmal so viele wie im April 2017.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hatte kürzlich vor einer mangelnden Gesundheitsversorgung gewarnt. Vor allem in Norden von Burkina Faso seien viele Gesundheitszentren geschlossen worden. Für rund 1,2 Millionen Menschen gilt der Zugang zur Gesundheitsversorgung als gefährdet.

Von Mali aus konnten sich in den vergangenen Jahren außerdem islamistische Gruppierungen immer weiter in der Region ausbreiten. Darunter mischten sich bewaffnete Banden. Neben Nord- und Zentralmali sind der Norden und Osten Burkina Fasos betroffen. Im Niger kommt es vor allem in den Grenzregionen zu Mali und Burkina Faso vermehrt zu Anschlägen und Überfällen.