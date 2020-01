1/12 Besonders heftig wüten die Brände im Südosten Australiens, wie hier an der Küste von East Gippsland im Bundesstaat Victoria. Die Feuer hinterlassen Ödland und zerstören Flora und Fauna: Wissenschaftler der Universität Sydney gehen davon aus, dass bereits eine halbe Milliarde Tiere in den Flammen gestorben sind. Der australische Premierminister Scott Morrison setzt andere Prioritäten: "Wir werden nicht die Lebensgrundlagen der Australier zerstören, indem wir rücksichtslose Klimaziele annehmen, die die Strompreise in die Höhe treiben", sagte er in seiner Neujahrsansprache. © Australian Maritime Safety Authority/​Handout/​Reuters 2/12 In Küstenstädten wie hier in Mallacoota, Victoria, sammeln sich Tausende verzweifelte Menschen, die ihre Häuser aufgeben mussten, um ihr Leben zu retten. "Es gibt auf der ganzen Welt keinen besseren Ort, um Kinder zu erziehen", sagte Premierminister Morrison. "Wir sind alle so dankbar, dass wir in diesem erstaunlichen Land leben können." © Royal Australian Navy/​ Commonwealth of Australia 3/12 Die Marine bringt eine Familie in Sicherheit, die sich in der Küstenstadt Mallacoota an den Strand gerettet hatte. Mindestens 19 Menschen sind bereits in den Flammen ums Leben gekommen, Dutzende werden vermisst. © Lsis Shane Cameron/​Royal Australian Navy/​dpa 4/12 Die Menschen, die die Boote an der Küste besteigen, haben ihr Leben gerettet – aber viele von ihnen haben ihr Haus und ihr Land verloren. Auch deshalb kippt im Südosten des Landes die Stimmung. Als Morrison kürzlich die Kleinstadt Cobargo besuchte, weigerten sich Einwohnerinnen und Feuerwehrleute, dem Premierminister die Hand zu schütteln. Sie fühlen sich im Stich gelassen und werfen ihm vor, die Ursache der Brände zu ignorieren. © Pois Helen Frank/​Royal Australian Navy/​AP/​dpa 5/12 Ein Einsatzleiter der Royal Australian Navy beobachtet aus dem Helikopter, wie die Buschfeuer die Nationalparks in Moreton und Jerrawangala zerstören. Seit November sind fünf Millionen Hektar Fläche verbrannt. Es stehen Regenwälder in Flammen, die sonst nie brennen. "Die geografische Reichweite und die Tatsache, dass die Feuersaison überall zugleich stattfindet, macht sie beispiellos", sagte David Bowman, Direktor des Fire Centre an der Universität Tasmanien, dem britischen "Guardian". © Navy Imagery Unit - Albatross/​ Commonwealth of Australia 6/12 Zu den Menschen, die sich aus dem Inland an die Küste gerettet haben, zählen viele Familien und Kinder. Als Ende des vergangenen Jahres die ersten Menschen starben, sendete Regierungschef Morrison "thoughts and prayers". Ähnlich reagieren Republikaner in den USA oft auf Amokläufe: Statt Klimakrise oder laxe Waffengesetze als Problem anzuerkennen, erklären die Politiker Feuer und Waffengewalt zu unvermeidbaren Katastrophen, gegen die nur Gebete helfen. © Shane Cameron/​Reuters 7/12 Der rote Rauch der Feuer hüllt das Snowy Valley nahe der Stadt Cooma in New South Wales in ein gespenstisches Licht. Zehntausende Urlauberinnen und Einwohner fliehen vor den Flammen in Richtung Meer. Nun wurden 3.000 Reservisten des Militärs einberufen, um die Brände zu löschen und Menschen zu retten. © Saeed Khan/​AFP/​Getty Images 8/12 Neben Menschen sind auch Tiere betroffen. Sie haben keine Autos und Boote, in denen sie flüchten können. Wenn die Buschfeuer wüten, wagen sich wilde Tiere aus dem Outback, wie etwa diese Kängurus, in die Nähe von Menschen. Die Todesangst ist stärker als ihre natürliche Scheu. Dennoch können Freiwillige nur einen Bruchteil der Tiere retten, Millionen Lebewesen sind erstickt oder verbrannt. © Saeed Khan/​AFP/​Getty Images 9/12 In Austalien können Städte und Regionen temporär bestimmte Vorgaben machen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Das Land ist sehr trocken, es kommt immer wieder zu Dürren. Im Bundesstaat New South Wales gilt derzeit Level 2. Einwohnerinnen und Einwohner dürfen ihre Gärten tagsüber zum Beispiel nicht mehr mit Sprenkelanlagen bewässern. Die Menschen in der Region, so wie hier in Lake Tabourie, haben derzeit aber ohnehin ganz andere Probleme: Wegen der anhaltenden Brände hat New South Wales den Notstand ausgerufen. © Brett Hemmings/​Getty Images 10/12 In New South Wales wüten derzeit mehr als 140 Buschfeuer und verwüsten das Land. Allein seit dem 30. Dezember sind mindestens acht Menschen gestorben. Das Feuer hat Tausende Menschen obdachlos gemacht und 3,6, Millionen Hektar Land verbrannt. © Brett Hemmings/​Getty Images 11/12 "Am Ende eines Feuerlöschschlauchs werden Sie keine Klimaskeptiker mehr finden", sagte ein Feuerwehrchef in Victoria im Jahr 2012. Seither ist der Satz zum geflügelten Wort unter Einsatzkräften geworden, den sie wiederholen, wenn etwa Politiker behaupten, dass die verheerenden Brände nichts mit der menschengemachten Klimakrise zu tun hätten. Hier kämpft ein Feuerwehrmann in Sarsfield in der Region East Gippsland gegen die Flammen. Wie in New South Wales wurde im Bundestaat Victoria Katastrophenalarm augelöst und der Notstand erklärt. © Darrian Traynor/​Getty Images 12/12 Im Hafen von Hastings kommen Menschen an, die aus der Küstenstadt Mallacoota evakuiert wurden. Sie haben das Schlimmste hinter sich, doch Entspannung ist nicht in Sicht: Für die kommenden Tage ist weiter Hitze und Trockenheit angesagt. Premierminister Morrision bleibt optimistisch: "Wir haben derlei Katastrophen schon früher überstanden", sagte er. Auch die aktuellen Waldbrände werden irgendwann erlöschen – und dabei so viel Leid und Zerstörung hinterlassen haben, dass wohl selbst Morrison nicht mehr leugnen kann, dass Australiens Klimapolitik Teil des Problems ist. © Ian Currie/​Getty Images

Es ist Hochsommer in Australien. Und zwar einer mit Rekordtemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius. Seit Wochen halten Hitze und Trockenheit an – weshalb sich die saisonalen Wildfeuer, die das Land jedes Jahr erlebt, extrem ausbreiten konnten. Ob diesmal mehr Fläche verbrennt als in früheren Jahren – das steht noch nicht fest. "Erst nach der aktuellen Feuersaison – zwischen März und April 2020 – werden wir die Zahlen miteinander vergleichen können", sagte Feuerökologe Johann Goldammer im Interview mit ZEIT ONLINE.

Sicher ist aber: Die Feuer, die seit Monaten anhalten, sind verheerender als sonst. Denn sie treffen an vielen Orten im Südosten des Kontinents auf besiedeltes Gebiet. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Geflüchtete, die sich mit ihren Autos und Wohnwagen an die Strände gerettet hatten, wurden zuletzt zum Teil mit Militärschiffen in Sicherheit gebracht. Und immer wieder melden Behörden, dass Menschen in den Flammen und dem Rauch gestorben sind.

Sieben Menschen aus Victoria vermisst

Inzwischen hat sich die Zahl der bestätigten Todesfälle auf 24 erhöht. Ein 47-jähriger Mann sei im Bundesstaat New South Wales durch das Feuer getötet worden, als er einem Freund beim Schutz seines Grundstückes helfen wollte, teilten die Behörden am Sonntag mit. Im Bundesstaat Victoria wurden noch sieben Menschen vermisst.



Die Feuerwehrkräfte, die versuchen, die Siedlungen vor den Flammen zu schützen, hoffen nun auf leichte Abkühlung inmitten der sommerlichen Hitzewelle. In einigen Küstenregionen sind leichte Regenfälle vorhergesagt. Dies werde den Behörden zufolge aber kaum ausreichen, um die fast 200 Brandherde unter Kontrolle zu bringen. Mehr als fünf Millionen Hektar Land seien seit September bereits verbrannt – eine Fläche doppelt so groß wie Belgien. Mehr als 1.500 Häuser und Gebäude wurden seit September beschädigt.



Feuerwehrleute haben indes den Umgang von Premierminister Scott Morrison mit der Katastrophe stark kritisiert. Paul Parker, ein Feuerwehrmann aus dem Katastrophengebiet, sagte, er sei "absolut entsetzt" über die Regierung in Canberra, "vor allem Scott Morrison". Parker verurteilte Äußerungen des Regierungschefs, wonach die Tausenden freiwilligen Feuerwehrleute gerne gegen die Flammen kämpften. "Sie haben keine Ahnung, Mann", sagte Parker an Morrison gerichtet.