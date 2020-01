Es ist einigermaßen unüblich, dass der Verteidiger eines Mordverdächtigen direkt aus dem Vernehmungszimmer bei der Polizei zur eigens von ihm einberufenen Pressekonferenz kommt. Rechtsanwalt Frank Hannig allerdings überträgt seinen Auftritt vor Journalisten an diesem Mittwochabend sogar live aus einem Kasseler Hotel via Smartphone auf Facebook. Die Aufmerksamkeit der Medien ist ihm sicher: Der Dresdner Rechtsanwalt vertritt Stephan E., den die Bundesanwaltschaft des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni vergangenen Jahres verdächtigt. Hannig allerdings präsentiert der Öffentlichkeit an diesem Abend eine gänzlich neue Version der Abläufe in der Tatnacht – auf Wunsch seines Mandanten, wie er versichert.

Stephan E. hatte den Mord bei einer polizeilichen Vernehmung im Juli 2019 gestanden, als er schon in Untersuchungshaft saß. Das Geständnis widerrief er einige Wochen später.



Am Mittwoch nun machte sein Verteidiger eine weitere Kehrtwende bekannt: E. hat in einer neuen Einlassung seinen früheren Freund Markus H. belastet, den die oberste Anklagebehörde bisher der Beihilfe zu dem Mord verdächtigt. In einer mehrstündigen Vernehmung sagte Stephan E. laut seinem Pflichtverteidiger vor einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs im Polizeipräsidium Nordhessen folgendes aus: Er sei am 1. Juni des vergangenen Jahres gemeinsam mit Markus H. zum Grundstück von Walter Lübcke in der Ortschaft Wolfhagen-Istha bei Kassel gefahren. Dort habe Markus H., davon sei E. überzeugt, Lübcke "versehentlich" erschossen, wie Hannig es formulierte.



Eine "Abreibung verpassen"

Geplant sei dies keinesfalls gewesen, vielmehr hätten die beiden im Vorfeld nur darüber gesprochen, dem ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten "eine Abreibung zu verpassen". Zu diesem Zweck habe Stephan E. die spätere Tatwaffe mitgenommen. Er habe diese Markus H. auf dessen Bitte schon auf der Hinfahrt übergeben.



Am Tatort auf Lübckes Terrasse habe sich laut Stephan E. dann ein Streitgespräch mit dem späteren Opfer Walter Lübcke entwickelt. Der Regierungspräsident habe versucht, Hilfe zu holen. Dann habe sich aus dem Revolver in den Händen von Markus H. ein Schuss gelöst. Die beiden Männer seien daraufhin zurück nach Kassel gefahren. E. habe die Waffen gereinigt und versteckt.



Das erste Geständnis am 27. Juni habe E. auf Anraten "eines früheren Verteidigers" abgegeben, sagte Hannig. Der Verdächtige war zunächst von dem hessischen Szeneanwalt Dirk Waldschmidt vertreten worden.



Dafür, dass er den tödlichen Schuss auf sich genommen habe, seien Stephan E. Vorteile versprochen worden, etwa Geld für seine Familie. So gab Hannig am Mittwoch die neue Aussage seines Mandanten vor dem Ermittlungsrichter wieder.

"Das ist unwahr"

Waldschmidt bestritt dies umgehend: "Das ist unwahr", sagte er ZEIT ONLINE. Der Rechtsanwalt kündigte an, gegebenenfalls deshalb Strafanzeige zu erstatten und eine Unterlassungserklärung zu verlangen. Der Verteidiger von Markus H. war am Mittwoch zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.



Hannig, der in Dresden für die Freien Wähler im Stadtparlament sitzt, hatte bereits am Vortag der neuerlichen Aussage in einer Videobotschaft gesagt, er habe schon "sehr zeitig" erfahren, dass das erste Geständnis seines Mandanten fehlerhaft sei und deshalb zum Widerruf geraten. Sein Mandant habe sich ausdrücklich gewünscht, dass über seine heutige Einlassung auch die Öffentlichkeit informiert werde.

Die Bundesanwaltschaft wollte die Aussage von E. auf Anfrage von ZEIT ONLINE nicht kommentieren. Der einschlägig vorbestrafte Neonazi Stephan E. ist weiter in Untersuchungshaft.