Das mittelalterliche "Judensau"-Relief bleibt vorerst Teil der Außenfassade der Wittenberger Stadtkirche. Das Oberlandesgericht Naumburg wies die Berufungsklage eines Mannes ab, der eine Abnahme gefordert hatte, weil die Schmähplastik Juden antisemitisch beleidige. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig: Der 9. Zivilsenat ließ eine Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe zu.



Auf dem Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert, das in etwa vier Metern Höhe an der evangelischen Wittenberger Stadtkirche hängt, ist ein Rabbiner zu sehen, der den Schwanz eines Schweins anhebt und ihm in den After sieht. Zwei weitere Juden saugen an den Zitzen des Tiers. Schweine gelten im jüdischen Glauben als unrein.

Der Kläger ist Mitglied einer jüdischen Gemeinde in Deutschland. Er hatte argumentiert, die Schmähplastik sei eine Beleidigung von Menschen jüdischen Glaubens, diffamiere das Judentum und symbolisiere täglich den Antisemitismus in der Kirche und in der Gesellschaft.

Der Vorsitzende Richter Volker Buchloh wies darauf hin, dass der Straftatbestand der Beleidigung nicht erfüllt sei. Die Zurschaustellung der Plastik "verletzt nicht die Ehre der Juden", da das Relief aus dem 13. Jahrhundert inzwischen in ein Gedenkensemble "mit anderem Sinn" eingebettet sei. Die Präsentation eines ursprünglich beleidigend gemeinten Gebäudeteils im originalen Bauzustand sei nicht notwendigerweise beleidigend. "Wer das Relief betrachtet, kann das Mahnmal und die Informationstafel, die die beklagte Stadtkirchengemeinde 1988 angebracht hat, nicht übersehen", sagte er. Der Informationstext bringe "unmissverständlich" zum Ausdruck, dass sich die Kirchengemeinde vom verhöhnenden und beleidigenden Charakter der Plastik und der Missachtung von Juden ausdrücklich distanziere.



Der Richter räumte ein, dass das Relief isoliert betrachtet einen beleidigenden Inhalt habe. Die Einbettung in die kommentierende Gedenkstätte nehme der Skulptur jedoch den beleidigenden Charakter. Das Urteil hatte sich bereits bei der mündlichen Verhandlung am 21. Januar abgezeichnet. Das Oberlandesgericht folgte in seiner Argumentation der Entscheidung des Landgerichts Dessau-Roßlau, das die Klage im Mai 2019 abgewiesen hatte.