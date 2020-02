Die "Judensau" bleibt. Wie das Oberlandesgericht in Naumburg entschieden hat, muss ein Sandsteinrelief an der Stadtkirche Wittenberg, das dieses widerwärtige antisemitische Symbol zeigt, nicht beseitigt werden. Das ist ein glattes Fehlurteil. Das Gericht urteilt im juristischen Elfenbeinturm und ignoriert die Wirklichkeit – mit fatalen Folgen.

Das Relief, das sich schon seit dem Mittelalter an der Wittenberger Kirche befindet, ist eine zutiefst gehässige Darstellung: Es zeigt einen jüdischen Rabbiner, der den Schwanz eines Schweins anhebt und ihm in den After schaut, und weitere Personen, die versuchen, an den Zitzen des Schweins zu saugen. In der mittelalterlichen Bildersprache stand das Schwein für den Teufel. In der jüdischen Religion ist es ein unreines Tier. Bilder wie das Wittenberger Relief waren in Europa vor allem im Hochmittelalter verbreitet und finden sich bis heute an zahlreichen Kirchengebäuden. Ihr Ziel war immer die Herabwürdigung, Demütigung, Diskriminierung und Ausgrenzung von Juden – und sie wurden fast bis in die Gegenwart erstellt und verbreitet, etwa ganz regelmäßig vom Nazihetzblatt "Der Stürmer".

Die Kirchengemeinde in Wittenberg weigert sich beharrlich, die "Judensau" zu entfernen. Sie begründet das mit einer kleinen Gedenkplatte, die seit 1988 im Boden vor der Stadtkirche an den Holocaust erinnert und, so sieht es die Gemeinde, die antisemitische Wirkung der Skulptur neutralisiere. Der Kläger aber, Mitglied der jüdischen Gemeinde in Berlin, hat verlangt, das Relief müsse weg, weil es Angehörige der jüdischen Konfession beleidige, verhöhne und demütige. Das Oberlandesgericht Naumburg hat seine Klage jetzt in zweiter Instanz abgewiesen. Die Begründung: Das Gericht sieht in dem Relief keine Beleidigung (mehr).

Naive Urteilsbegründung

Das Urteil ist ein Skandal. Wenn solch ein Machwerk, das in analen und fäkalen Fantasien schwelgt, keine Beleidung sein soll – was dann? Haben die Richter das Relief überhaupt gesehen? Kennen sie nicht die lange politische Geschichte dieses abgrundtief antisemitischen Bildmotivs? Die Begründung des Gerichts ist naiv. Es argumentiert, das "Judensau"-Relief sei keine Beleidigung mehr, weil es zusammen mit der Gedenkplatte gesehen werden müsse. Gemeinsam mit ihr und einer zusätzlichen Infotafel sei es Teil eines Ensembles der Erinnerungskultur an der Stadtkirche Wittenberg.

Doch diese Sicht geht an der Wirklichkeit vollständig vorbei. Das Judensau-Relief ist größer und besser sichtbar als die Gedenkplatte. Es zeigt ein schrilles, wildes Bild mit einer extremen, obszönen Szene. Gegen diese visuelle Wucht kommt die feinsinnige Gedenkplatte nicht an, denn sie enthält – künstlerisch und zurückhaltend gestaltet – ein Zitat, das auf den Holocaust Bezug nimmt. Damit lässt sich die Judensau nicht im Ansatz relativieren. Wer das glaubt, unterschätzt die Macht der Bilder und Symbole sträflich.

In der europäischen Kunstgeschichte der letzten Jahrhunderte wimmelt es von bösartigen, hasserfüllten, widerwärtigen antisemitischen Darstellungen. Es wäre irrational, naiv, ahistorisch, illiberal und nicht zuletzt albern, würde man versuchen, die europäische Kultur von ihnen allen zu befreien. Ein Bildersturm aus political correctness wäre eine erschreckende Option. Aber ein kritischer Blick auf die Kunstwerke und ein sensibler Umgang mit ihren Schattenseiten sind dringend nötig.



Fatales Signal in die Gesellschaft

Im Rechtsstaat müssen Gerichte unabhängig sein und nur nach Recht und Gesetz entscheiden. Dennoch urteilen sie nicht im luftleeren Raum. Ihre Urteile werden von der Gesellschaft beeinflusst – und ihre Urteile haben starke Wirkungen auf die Gesellschaft. Ein Gericht hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung, und die muss es im Blick haben.

Durch die öffentliche Kontroverse und den viel beachteten Gerichtsprozess ist die "Judensau" von Wittenberg zu einem starken Symbol geworden, das Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Politik hat. Wie geht die Mehrheitsgesellschaft mit Jüdinnen und Juden um? Das ist in aller Schärfe die Frage, um die es hier geht.

Darf der Staat dulden, dass die jüdische Religion herabgewürdigt wird – vor dem Hintergrund des Holocaust und eines zunehmenden Antisemitismus in der Gesellschaft? Antisemitische Straftaten nehmen zu, Juden werden in der Gesellschaft wieder bedroht und angegriffen – das ist der aktuelle Kontext, in dem das Urteil gesprochen wird. Deshalb ist das Signal, das dieses Urteil sendet, so fatal: Gegen übelste antisemitische Hetze reichen eine Gedenkplatte und eine Infotafel. Und schon ist die Hetze relativiert. Das ermutigt Antisemiten, und es macht Antisemitismus salonfähig. Gut, dass das Oberlandesgericht eine Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe zugelassen hat.