Kann ein schärferes Waffenrecht Attentate vermeiden?

Hinsichtlich legaler Waffen durchaus. Schwierig wird es bei illegal beschafften Waffen: Die zehn Morde des NSU-Trios, die neun Menschen, die 2016 am Olympia-Einkaufszentrum in München von einem rechtsextremen Deutsch-Iraner erschossen wurden, der Mord an Walter Lübcke – all diese Taten wurden mit illegalen, unregistrierten Waffen begangen. Auch bei Wohnungsdurchsuchungen in der rechten Szene stoßen Ermittler immer wieder auf illegale scharfe Waffen. In Hannover wurden im April 2019 bei einem 29-Jährigen insgesamt 51 Waffen samt Munition gefunden, darunter Maschinenpistolen. Keine dieser Waffen besaß der Mann legal.

In Hanau war das anders: Der Täter war Sportschütze, seit 2013 war er Inhaber einer Waffenbesitzkarte, auf die zwei Waffen eingetragen waren. Ausweislich des von ihm hinterlassenen Manifests und mehreren Videos war er ein Rassist, der "gewisse Volksgruppen" … "komplett vernichten" wollte. Zugleich vertrat er Verschwörungstheorien – indem er von einem geheimen System in den USA sprach, das im Untergrund Kinder vergewaltige. Sein Manifest gibt Hinweise darauf, dass er psychisch krank war.

Das Waffenrecht berücksichtigt dieses Problem längst, auch wenn eine Gesundheitsprüfung für den Waffenbesitz nicht zwingend vorgesehen ist. Hat die Behörde aber Zweifel an den Angaben des Antragstellers, kann sie ein ärztliches Gutachten verlangen. Auch wenn die Behörde beispielsweise durch Verurteilungen von einer psychischen Störung oder von Alkohol- oder Drogensucht erfährt, kann sie die Waffenbesitzerlaubnis verweigern.

Die politische Gesinnung wurde bislang nicht geprüft. Seit Jahren gelangen daher auch Rechtsradikale legal an Waffen, indem sie in Schützenvereine eintreten, einen Jagdschein beantragen oder eigene Schützenvereine gründen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählte 2017 deutschlandweit 750 Rechtsextremisten, die legal Waffen besäßen. Laut Spiegel war in Hamm sogar ein mutmaßlicher Rechtsterrorist der Gruppe S. als Polizist daran beteiligt, Waffenbesitzerlaubnisse zu erteilen. Auch viele Reichsbürger und Selbstverwalter horten Waffen. Im Verfassungsschutzbericht 2018 heißt es, "rund 910 Szeneangehörige" hätten eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Tilman Steffen Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE

Um dem zu begegnen, wurde das Waffenrecht im Dezember verschärft. Nun wird immer der Verfassungsschutz befragt, bevor eine Waffenerlaubnis erteilt wird. Hat dieser Erkenntnisse darüber, dass sich jemand in rechtsextremen Gruppen engagiert, erhält er keine Waffenbesitzkarte. Sie kann auch jederzeit nachträglich aberkannt werden. So wurden in den vergangenen Monaten beispielsweise Hunderten Reichsbürgern die Waffen weggenommen. Auch NPD-Mitgliedern wurden wegen ihrer Mitgliedschaft bereits Waffenerlaubnisse aberkannt. Das neue Waffenrecht sieht außerdem vor, dass die Behörden diese Überprüfung alle drei Jahre wiederholen müssen. Bislang gab es solche anlasslosen erneuten Abfragen nicht.

Wirkungslos bleiben die Waffengesetze jedoch bei Tätern wie dem, der 2019 in Halle in einer voll besetzten Synagoge ein Massaker anrichten wollte. Stephan B. hatte seine Waffen selbst gebaut und sich die Materialien und Teile dafür im Internet besorgt. Sich Waffen selbst zu bauen, ist verboten, aber es gibt keinen Weg, das wirksam zu kontrollieren. Attentate mit Selbstbau-Waffen waren bisher die Ausnahme, das muss aber nicht so bleiben: Die vor wenigen Tagen aufgeflogene rechtsterroristische Gruppe S hatte Teile ihres Arsenals ebenfalls selbst gebaut.

Alexandra Endres Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE

Wer darf in Deutschland eine Waffe haben?

Waffen dienen der Jagd und sind in Deutschland anerkannte Sportgeräte. Daher haben ziemlich viele Menschen ziemlich viele Waffen. Allein der Deutsche Schützenbund, der größte der Sportschützenvereine, hat mehr als eine Million Mitglieder. Im Nationalen Waffenregister, in dem alle Waffenbesitzer verzeichnet werden, sind mehr als fünf Millionen Schusswaffen registriert. Das Register soll noch erweitert werden, sodass der komplette Lebenszyklus jeder Waffe nachvollziehbar ist, also Daten darüber enthält, wer sie wann besessen hat.



Im internationalen Vergleich sind die Voraussetzungen für den Waffenbesitz streng. Das Gesetz unterscheidet zwischen verschiedenen Nutzern. Sportschützen können eine Waffenbesitzkarte erhalten, Jäger einen Jagdschein. Nur akut in der Öffentlichkeit gefährdete Menschen hingegen können einen sogenannten Waffenschein beantragen – und nur sie dürfen dann auch eine geladene Waffe bei sich tragen. Allen anderen Waffenbesitzern ist das verboten.



Waffenbesitzkarte

Die WBK gibt es für Waffensammler und für Sportschützen. Schützen dürfen damit eine begrenzte Zahl von Waffen und Munition kaufen und auf einem zugelassenen Schießstand damit schießen. Das Verfahren, um sie zu bekommen, dauert ziemlich lange. Auch um jene abzuschrecken, die sich schnell eine Waffe besorgen wollen. Wer eine WBK haben möchte, muss:



seine Zuverlässigkeit nachweisen. Als unzuverlässig gilt laut Waffengesetz, wer rechtskräftig wegen eines Verbrechens verurteilt wurde oder Mitglied in einem verbotenen Verein oder einer verfassungswidrigen Partei ist.

persönlich geeignet sein. Der- oder diejenige darf keine geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen haben, darf nicht alkohol- oder drogenabhängig sein. Geschäftsunfähigkeit und psychische Erkrankungen führen daher zu Ablehnung.

seine waffenrechtliche Sachkunde nachweisen. Dazu muss eine Sachkundeausbildung oder eine Jagdausbildung besucht und eine Prüfung abgelegt werden.



sein Bedürfnis nachweisen, also belegen, wozu er überhaupt eine Waffe braucht. Die Gründe sind eng begrenzt. Ein Bedürfnis im waffengesetzlichen Sinn haben Jäger, Sportschützen, sogenannte Brauchtumsschützen, Waffen- oder Munitionssammler, Waffen- oder Munitionssachverständige, gefährdete Personen, Waffenhersteller oder -händler oder Bewachungsunternehmer. Sportschützen müssen daher auch regelmäßig nachweisen, dass sie wirklich trainieren. Denn wer den Sport nicht ausübt, braucht auch keine Waffe.



Außerdem müssen die Besitzer nachweisen, dass sie Waffen und Munition sicher in den dafür vorgeschriebenen Waffenschränken aufbewahren. Die Behörden überprüfen das auch mit unangekündigten Kontrollen. Verstöße sind teuer und die Waffen werden eingezogen.



Kleiner Waffenschein

Dieser Waffenschein kam 2003 ins Gesetz, um den Umgang mit Schreckschusswaffen zu regeln. Bis dahin konnte jeder, der älter als 18 Jahre war, solche Waffen frei kaufen und sie auch mit sich herumtragen. Wer heute Gas-, Schreckschuss- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit dabeihaben will, muss eine solche Genehmigung beantragen. Ohne Genehmigung ist es illegal.



Dabei wird von der lokalen Waffenbehörde auch geprüft, ob der- oder diejenige zuverlässig und persönlich geeignet ist. Das heißt, auch hier schaut die Behörde in verschiedene Datenbanken, ob jemand beispielsweise vorbestraft ist.



Großer Waffenschein

Einen Waffenschein benötigt, wer in der Öffentlichkeit eine geladene Schusswaffe dabeihat, diese Waffe also im Sinne des Waffengesetzes führt. Auch hier müssen die üblichen Voraussetzungen wie Zuverlässigkeit und persönliche Eignung nachgewiesen werden. Darüber hinaus aber müssen diejenigen glaubhaft machen:

dass sie wesentlich mehr als die Allgemeinheit durch Angriffe auf Leib und Leben gefährdet sind. Und dass eine solche Schusswaffe auch wirklich dazu geeignet ist, diese Gefahr zu verringern.

dass diese Voraussetzungen auch außerhalb der eigenen Wohnung, der Geschäftsräume oder des eigenen Grundstücks vorliegen.

Der große Waffenschein ist selten. Er wird fast nur an Werttransportunternehmer sowie an Sicherheits- und Bewachungsunternehmer vergeben. Privatleute haben kaum eine Chance, auch wenn sie sich beispielsweise durch einen Stalker bedroht fühlen.



Kann die Erlaubnis entzogen werden?

Ja. Wer straffällig geworden ist oder betrunken am Steuer erwischt wurde, dem wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Waffenerlaubnis abgenommen. Vor allem, wenn dabei Gewalt im Spiel war. Einen schlechten Gesundheitszustand oder den Besuch bei einem Psychotherapeuten hingegen bekommt die Behörde nicht mit. Anders ist es, wenn der oder die Betroffene etwa wegen auffälligen Verhaltens in der Öffentlichkeit angezeigt wurde oder wenn jemand für geschäftsunfähig erklärt wird. Aus solchen Datenbanktreffern könnte die Behörde ableiten, dass eine psychische Störung vorliegt und dem nachgehen. Etwa, indem sie den Betroffenen vorlädt und befragt. Bei Zweifeln muss der Betroffene durch ärztliche Gutachten nachweisen, dass er dennoch geeignet und zuverlässig ist. Ähnliches gilt für Hinweise auf Extremismus.



In den vergangenen drei Jahren wurden jeweils etwa 20.000 Menschen die Erlaubnis zum Waffenbesitz entzogen.

Wie viele Waffenbesitzer gibt es?

In Deutschland besaßen Anfang 2019 nach Angaben der Bundesregierung mehr als 5,4 Millionen Privatpersonen meldepflichtige Waffen oder Waffenteile. Der Deutsche Schützenbund, der größte der Sportschützenvereine, zählte 2019 mehr als 1,3 Millionen Mitglieder. Außerdem gab es auch noch 388.000 Jäger und Jägerinnen.



Die Zahl der Besitzer des Kleinen Waffenscheins steigt seit Jahren. Laut Bundesinnenministerium waren Ende 2018 knapp 611.000 Inhaber Kleiner Waffenscheine gemeldet. Ende 2019 waren es bereits 665.000.



Die meisten Waffenbesitzer sind zwischen 55 und 65 Jahre alt, 87 Prozent sind Männer.