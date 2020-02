Bundespolizeipräsident Dieter Romann will durch No-Name-Buchungen und eine intensivere Zusammenarbeit mit den Ländern die Zahl der gescheiterten Abschiebungen reduzieren. Damit sich auch in Zukunft genügend Beamtinnen und Beamte als Freiwillige für die oft physisch und psychisch belastenden Rückführungen melden, sollen auch die Arbeitsbedingungen verändert werden.

Laut Bundespolizei werden von jährlich fast 52.0000 geplanten Rückführungen rund 28.000 kurzfristig storniert. In rund 3.200 Fällen wird die Rückführung abgebrochen – zum Teil, weil sich die Betroffenen heftig wehren.

In einem Brief Romanns an die Präsidenten der Bundespolizeidirektionen heißt es, die Bundespolizei stehe bei einer Anzahl von 246.000 Ausreisepflichtigen und etwa "600.000 Personen, bei denen die gerichtliche Entscheidung kurz bevorsteht, einer enormen und mit dem derzeitigen System nicht zu bewältigenden Herausforderung gegenüber". Die Zahl der geplanten Abschiebungen, die kurz vor dem Abflugtermin abgesagt würden, müsse reduziert werden. Die geringe Zahl trage nicht zur Erfüllung der politischen Ziele bei und sei auch eine Belastung der eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Gewerkschaft der Polizei hat Verbesserungen für die Beamten angemahnt

In einem internen Schreiben der Bundespolizei, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist von einer Stornoquote bei Rückführungen von über fünfzig Prozent die Rede. Nach Vorstellung der Behörde soll es nun bis drei Stunden vor Abflug keine namentliche Zuordnung des Rückzuführenden zu einem Flug mehr geben, damit künftig weniger unbegleitete Rückführungen abgesagt werden müssen. Gründe für die Absage sind häufig, dass die ausreisepflichtige Person nicht angetroffen wird oder nicht reisefähig ist. Mit einer solchen Regelung stünde es den Ländern frei, am Flugtag auch andere als die zuvor eingeplanten Ausreisepflichtigen an die Bundespolizei zu übergeben.

Probleme sieht die Bundespolizei auch darin, dass in einzelnen Bundesländern jede Gemeinde für sich entscheide, wie sie mit Abschiebungen umgehe. Aktuell sei es deshalb "von Zufällen abhängig", ob Verhandlungen der Bundesregierung mit den Herkunftsstaaten auch zu mehr Rückführungen dorthin führten.

Außerdem will die Bundespolizei kriminelle Mitglieder von sogenannten Clans abschieben. Betroffen wären solche Personen, die keinen deutschen Pass haben und straffällig geworden sind. Es soll eine ständige Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die sich ausschließlich mit der Rückführung ausreisepflichtiger Clan-Mitglieder beschäftigt.



Aus dem Schreiben geht auch hervor, dass das im März 2017 eingerichtete Zentrum zur Unterstützung der Rückkehrenden bislang nicht effektiv arbeitet. Die mit dem Zentrum verfolgte Idee einer Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden sei zwar gut. Sie werde aktuell aber "dadurch geschwächt, dass die Bundesländer ihren Mitarbeitern formal kaum Handlungsspielraum geben und sie überwiegend unzureichend in die Landesbehördenstruktur einbinden".

Die Teilnahme an Abschiebungen ist für Bundespolizistinnen und Bundespolizisten freiwillig. Freiwillig ist auch, ob die Beamtinnen und Beamten an sogenannten Rücküberstellungen von Asylbewerbenden an das EU-Land teilnehmen, das für das Asylverfahren eigentlich zuständig ist. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte für diese sogenannten Personenbegleiter Luft in den vergangenen zwei Jahren Verbesserungen angemahnt. Dazu zählt, dass jeder Beamte und jede Beamtin nach einem solchen Einsatz 24 Stunden Zeit haben soll, um sich zu erholen, bevor er oder sie wieder zum normalen Dienst muss. Außerdem sollen ausnahmslos nur solche Beamtinnen und Beamten Abschiebungen begleiten, die dafür eine spezielle Schulung durchlaufen haben.

"Nur durch das gewerkschaftliche Engagement hat sich im letzten Jahr so viel geändert wie in den letzten fünfzehn Jahren nicht", sagte GdP-Vize Jörg Radek. Die Bundespolizei stehe weiter unter einem enormen politischen Druck, die ihr obliegenden Rückführungsaufgaben bei einer hohen Anzahl ausreisepflichtiger Personen zu bewältigen. Momentan sei es nur durch die hohe Motivation der Personenbegleiterinnen und -begleiter möglich, diese Aufgabe zu erfüllen.