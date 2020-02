Wieder einmal hat sich ein Gericht mit dem Kopftuch beschäftigt. Diesmal hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass ein Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen im Gerichtssaal rechtmäßig ist. Es bestätigte damit ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 2018. Eine muslimische Rechtsreferendarin war vor Gericht gezogen, weil sie während ihrer Ausbildung wegen ihres Kopftuches unter anderem nicht mit auf der Richterbank sitzen, Gerichtsverhandlungen anders als ihre Kollegen etwa nur aus dem Zuschauerraum verfolgen durfte. Die Bundesverfassungsrichter wiesen die Klage nun mit Verweis auf die Pflicht zurück, dass Rechtsreferendare sich im Rahmen ihrer Ausbildung in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten hätten. Grundsätzlich können sie während ihrer Ausbildung ein Kopftuch tragen, nicht aber dann, wenn sie öffentlich Justiz und Staat repräsentieren. Diese Regelung stelle zwar einen Eingriff in die Glaubensfreiheit und weitere Grundrechte der Klägerin dar, erklärte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe. Dieser sei aber gerechtfertigt.

Die Richter haben richtig entschieden – auch wenn ein Kopftuchverbot in den allermeisten Fällen unsinnig ist. Mit gutem Grund hatte das Bundesverfassungsgericht schon 2015 festgestellt, dass ein pauschales Verbot von Kopftüchern aufgrund der Religionsfreiheit auch nicht gelten dürfe. Warum auch sollte etwa eine Arzthelferin oder eine Sachbearbeiterin im Einwohnermeldeamt nicht ein Kopftuch tragen dürfen, selbst wenn es ein Zeichen ihres Glaubens ist? Es sagt nichts darüber aus, wie sie ihre Arbeit erledigt, ob sie kompetent oder inkompetent ist. Es spielt auch keine Rolle, ob Kollegen oder Kunden das Kopftuch als Zeichen von Unterdrückung und mangelnder Emanzipation werten: Die Meinungs- und Glaubensfreiheit ist auch in der Arbeitswelt ein hohes Gut. Ob eine Arbeitnehmerin CDU, SPD oder FDP wählt oder ob sie Veganerin ist oder Fleisch isst, ist ebenso unerheblich wie ihre Religion. Ganz zu schweigen von einem positiven gesellschaftlichen Effekt: Wenn auch Ärztinnen und Verkäuferinnen, Sachbearbeiterinnen und Lehrerinnen ein Kopftuch tragen, ist dies ein Ausweis dafür, dass sie dazugehören. Gerade nach Anschlägen wie in Hanau wird deutlich, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht weiter als "die Fremden" gelten.

Und dennoch ist es richtig, dass im Gericht andere Regeln gelten können. Mit gutem Grund hatte der Europäische Gerichtshof bereits 2017 festgestellt, dass ein Verbot des Kopftuchs – allerdings unter Auflagen – dann zulässig ist, wenn ein Unternehmen allgemeine Neutralitätsregeln aufgestellt hat. Was für das eine oder andere Unternehmen wichtig ist, gilt für Gerichte ganz besonders: das Neutralitätsgebot. Zu Recht argumentieren die Richter, der Eingriff in die Glaubensfreiheit der Klägerin sei durch andere Verfassungsgüter gerechtfertigt – etwa die Verpflichtung des Staates zu religiöser Neutralität und die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege.



Dieser Grundsatz manifestiert sich nicht zuletzt in der Richterrobe: Richter und Richterinnen tragen ihre Robe nicht nur im Sinne einer Uniform, also um als Vertreterin des Gesetzes sofort erkennbar zu sein. Es geht auch darum, ein Zeichen der Neutralität zu setzen: Ich nehme mich als Person zurück, ich werde objektiv urteilen.



Wenn eine Referendarin im Gerichtssaal ein Kopftuch trägt, würde dieses Zeichen konterkariert werden. Eine Lehrerin darf für ihrer Schülerinnen und Schüler sehr wohl als Individuum mit eigenen Meinungen zu erkennen sein, solange sie sie nicht manipuliert. Vertreter der Justiz dagegen haben ihre religiösen und politischen Überzeugungen zurückzustellen. Oder, wie die Karlsruher Richter es formulieren: Anders als etwa in der Schule trete der Staat dem Bürger in der Justiz klassisch-hoheitlich gegenüber.

Die neutrale Robe als Symbol des Gesetzes steht also im Gerichtssaal weiterhin über dem Kopftuch, also über einem Symbol für den Glauben. Das ist sinnvoll. Es sollte aber nicht so gewertet werden, dass Muslime als Juristen unerwünscht sind. Im Gegenteil, spätestens nach Hanau und Halle sollten auch Gerichte diverser werden.