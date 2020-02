Dienstagmorgen, 9:30 Uhr. Entlang der Via Emilia in Italien ist wenig Verkehr und das ist für einen Wochentag ungewöhnlich. Normalerweise sind auf der ehemaligen Römerstraße viele kleine Transporter und Lkw unterwegs. Die Bassa Lodigiana, südöstlich von Mailand, in der sich der lombardische Infektionsherd des Coronavirus eingenistet hat, ist ein sehr produktives Wirtschaftsgebiet. Allein in den zehn Gemeinden unter Quarantäne sitzen 3.400 Unternehmen, darunter auch der internationale Konzern Unilever, und 170 Viehzuchtbetriebe.

Die erste Absperrung, auf die man von Mailand über die Via Emilia kommend trifft, ist die von Casalpusterlengo. Hier leben 15.200 Menschen. Die Sperre liegt aber schon vier Kilometer davor, in einem Vorort. Zwei Polizeiautos versperren die Durchfahrt. Drei Polizisten und eine Polizistin, alle mit Mundschutz, stehen Wache, lassen Kleintransporter und Pkw erst dann durch, wenn der Fahrer die von der Präfektur ausgestellte Genehmigung vorweist.

Am Parkplatz gleich neben der Absperrung sieht eine Frau dem Ganzen eine Weile zu und schüttelt dann den Kopf: "Hoffen wir, dass der Spuk bald zu Ende ist", sagt sie. Annalisa möchte ihren Nachnamen nicht nennen, ist um die 50 und lebt in der Provinzhauptstadt Lodi. Sie sei hier wegen ihrer 80-jährigen Mutter, die in Codogno wohne, also in der Gemeinde, von wo sich das Coronavirus auf die anderen neun Quarantäneortschaften verbreitet hat. Annalisa hat heute zwei Taschen voller Lebensmittel bis zur Straßensperre gebracht und an die Sicherheitskräfte abgegeben. Auf der anderen Seite stand ihre Mutter, der die Taschen überreicht wurden. "Nein, es ist nicht so, dass es in der Sperrzone an Lebensmitteln mangelt, ich fühle mich aber sicherer, wenn ich für meine Mutter selbst sorge."

"Wie gesagt, es gibt keinen Notstand"

Annalisa ist kein Einzelfall, sagt einer der Polizisten. Über den Tag kommen immer wieder Freunde, Kinder, Verwandte mit vollen Einkaufstaschen. Etwas für die Menschen hinter der Absperrung zu tun, sei auch beruhigend. "Am Wochenende, gleich nach der Abriegelung der roten Zone, war die Lage hier zeitweilig auch angespannt", sagt der Beamte. Manche hätten sich nicht damit abfinden wollen, dass sie nicht hinausdürfen, andere wollten hinein, um etwa noch schnell ihren Laptop zu holen. "Heute scheint die Lage ruhiger und im Allgemeinen reagiert die Bevölkerung sehr verantwortungsvoll."

So sieht es auch Elia Delmiglio, der 25-jährige Bürgermeister von Casalpusterlengo, den wir telefonisch erreichen. "Es ist eine surreale Situation, die wir hier erleben", sagt er gleich zu Anfang. Der Alltag habe sich drastisch verändert. "Die Cafés haben geschlossen, man kann nicht arbeiten gehen, der Wochenmarkt ist abgesagt. Nur die Apotheken und Lebensmittelgeschäfte haben offen." Seine Mitbürgerinnen und Mitbürger seien aber gut versorgt. In Casalpusterlengo gebe es sieben Supermärkte, drei Metzgereien, sieben Bäcker und täglich komme Nachschub. Am Wochenende sei es zu kleinen Anstürmen auf die Supermärkte gekommen, jetzt sei aber alles wieder normal. Dass die Menschen nur in kleinen Gruppen hineingelassen würden, sei eine reine Sicherheitsvorkehrung und nur zu ihrem Wohl. "Wie gesagt, es gibt keinen Notstand, weder, was die Lebensmittel angeht, noch beim Benzin oder dem Geld an den Geldautomaten", wiederholt Delmiglio.

Doch nicht alle scheinen seine Meinung zu teilen. Pietro Meazzi zum Beispiel, ein Arbeiter aus Casalpusterlengo, beschrieb der Tageszeitung la Repubblica eine ganz andere Lage. In den Gemeinden der roten Zone müsse man stundenlang Schlange stehen, um einkaufen zu können, und wenn man dann endlich im Laden sei, stehe man oft vor leergefegten Obst- und Gemüseregalen. Deswegen habe er sich mit ein paar Freunden organisiert und zusammen würden sie für sich und ältere Mitbürger in der nahegelegenen, nicht unter Quarantäne stehenden Ortschaft San Rocco einkaufen. Die Sperren zu umgehen sei ja nicht schwer, statt die Straße entlangzufahren nimmt man eben die Feldwege. Man könne doch die Menschen nicht einfach einsperren.

Dass es etliche Ausweichwege entlang der Felder gibt, das wissen auch die Behörden und haben deswegen zuletzt die Absperrungen um das Quarantänegebiet von 15 auf 35 und die eingesetzten Sicherheitskräfte auf 500 aufgestockt. Im Einsatz sind nicht nur Polizistinnen und Polizisten, sondern auch Carabinieri, Finanzpolizei und Streitkräfte. Wer gegen die Vorschriften verstößt, riskiert eine Geldstrafe und bis zu drei Monate Haft.



"In nur vier Tagen 3.500 Tests durchgeführt"

Die Koordinierung der Lebensmittelversorgung der 50.000 Einwohner des Quarantänegebiets ist Aufgabe der Präfektur in Lodi. "Die erlässt auch die Durchfahrtsbewilligungen für die Lieferanten", erklärt Pietro Foroni, Ratsmitglied der lombardischen Regionalverwaltung und zuständig für den Zivilschutz. Auch er wiederholt, dass es bis jetzt noch in keiner der zehn Gemeinden an Lebensmitteln mangele. "Ich weiß das auch aus erster Hand, denn meine Eltern leben in der roten Zone." In jeder Gemeinde gebe es ein Comitato operativo Comunale (Coc), eine örtliche Einsatztruppe des Zivilschutzes, an die sich die Bürger jederzeit wenden könnten: "Die Mitarbeiter des Coc kümmern sich außerdem um jene Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, aber keine Krankheitssymptome aufweisen und deshalb zu Hause in Quarantäne sind. Für diese erledigen sie die Einkäufe oder besorgen ihnen die nötigen Medikamente." Die Nachricht, die Foroni aber besonders am Herzen liegt, ist folgende: "Wir haben in nur vier Tagen 3.500 Tests durchgeführt, Frankreich in derselben Zeitspanne gerade einmal 400." Klar, dass man so auf mehr positive Fälle stoße.

Walter Ricciardi, Sonderberater der Weltgesundheitsorganisation beim italienischen Gesundheitsminister, wies zuletzt noch einmal darauf hin, dass "von hundert am Virus Erkrankten, achtzig von selbst genesen, fünfzehn Ernstfälle sind und fünf tödliche: 95 Prozent der Patienten werden also wieder gesund". Genauso wurde die Lage auch von den Gesundheitsministern aus den Nachbarländern Deutschland, Österreich, Frankreich, Slowenien, Schweiz und der zuständigen EU-Kommissarin Stella Kyriakides beschrieben. Und so beschlossen sie am Ende ihres Treffens in Rom, die Grenzen vorerst nicht zu schließen.



Derweil steigt die Zahl der positiv getesteten Patienten weiter an: In ganz Italien sind es weit mehr als 300, die meisten davon in den Regionen Lombardei und Venetien, und elf Tote. Die weiteren Infektionsfälle in Ligurien, in der Toskana und auf Sizilien waren allesamt Patienten, die vor Kurzem in der Lombardei waren. Wie lange die Absperrungen an der roten Zone noch bleiben und wo noch abgeriegelt werden muss, das kann im Moment niemand sagen. Aber die Menschen machen sich Sorgen, so oder so.