Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau haben in der Stadt Tausende Menschen gegen Rassismus und rechten Terror demonstriert. Die Organisatoren des Bündnisses Solidarität statt Spaltung sprachen von rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Polizei berichtete von etwa 3.000 Teilnehmenden. Demonstrierende trugen Plakate mit Aufschriften wie "Muss erst getötet werden, damit Ihr empört seid?" oder "Menschenrechte statt rechte Menschen".



Bei der Kundgebung am Freiheitsplatz in der Hanauer Innenstadt sprachen auch Angehörige der Opfer. An einem der beiden Tatorte am Heumarkt legten zudem Vertreter der Kurdischen Gemeinde Deutschland Kränze nieder. An dem Gedenken nahm auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir teil. Er hoffe, "dass dieses Jahr in die Geschichte eingeht als das Jahr, in dem die Republik ernst macht gegen Rechtsradikalismus", sagte Özdemir.



Ein Mann hatte am Mittwochabend in Hanau aus rassistischen Motiven zehn Menschen und sich selbst erschossen. Sechs weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Getöteten sind zwischen 21 und 44 Jahre alt, unter ihnen sind deutsche und ausländische Staatsangehörige. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 43-jährigen Tobias R. aus Hanau. Die Ermittler entdeckten den mutmaßlichen Täter und seine Mutter in dessen Wohnung – beide ebenfalls durch Schüsse getötet. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts.

Für die Opfer des Anschlags plant die Stadt Hanau eine zentrale Trauerfeier. Diese werde in Abstimmung mit den Angehörigen sowie den Bundes- und Landesbehörden vorbereitet, teilte die Kommune mit. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) berief für Montag eine Sondersitzung des Runden Tischs der Religionen ein. "Wir wollen sichergehen, dass wir immer nach den wirklichen Bedürfnissen der Angehörigen handeln", sagte Kaminsky. "In diesem Rahmen werden wir klären, wie den verschiedenen Bedürfnissen rund um die Trauer Sorge getragen werden kann." Dem Gremium gehören laut Stadt 36 Hanauer Kirchen- und Religionsgemeinschaften an, die sich regelmäßig treffen.