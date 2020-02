Nach dem Ende der Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess sind sechs deutsche Passagiere in Deutschland eingetroffen. Das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes teilte am Samstagmorgen im Onlinedienst Twitter mit, die deutschen Staatsbürger und ihre Angehörigen seien auf dem Flughafen Berlin-Tegel eingetroffen. Sie waren am Freitag mit einer italienischen Maschine aus Japan ausgeflogen worden.

Die vor der japanischen Küste liegende Diamond Princess war am 5. Februar wegen Fällen des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne gestellt worden. Am Mittwoch ging der zweiwöchige Quarantänezeitraum zu Ende. Rund 500 Menschen, bei denen das Virus nicht nachgewiesen wurde und die keinen engen Kontakt zu Infizierten hatten, durften das Schiff verlassen. Mehrere der ursprünglich negativ getesteten Ex-Passagiere erwiesen sich danach jedoch als infiziert.

In Italien starb der erste Europäer durch das neuartige Coronavirus. Bei dem Opfer handele es sich um einen 78-jährigen Italiener, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitagabend. Der Mann war dem Minister zufolge wegen einer anderen Krankheit vor etwa zehn Tagen in einem Krankenhaus in der Region Venetien im Norden Italiens behandelt worden.