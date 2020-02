Nach der Kritik an Bischof Carsten Rentzing und seinem Rücktritt im vergangenen Oktober haben die evangelischen Christen in Sachsen nun einen neuen Bischof: Das sächsische Kirchenparlament wählte Oberlandeskirchenrat Tobias Bilz in Dresden an die Spitze der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen. Der 55-Jährige setzte sich im dritten Wahlgang mit klarer Mehrheit gegen die Plauener Superintendentin Ulrike Weyer und den Meißner Dompfarrer Andreas Beuchel durch.

Im Zuge von Rentzings Rücktritt, nachdem rechtskonservative und demokratiefeindliche Texte aus seiner Studienzeit bekanntgeworden waren, hatte sich der Graben zwischen den beiden Lagern der Landeskirche vertieft. Auf der einen Seite steht die starke Fraktion der konservativ geprägten Christen im Erzgebirge und Vogtland, auf der anderen Seite die Liberalen aus Leipzig und Dresden. Entsprechend wurde nun ein Brückenbauer als neuer Bischof gesucht. "Ich denke, mit dem deutlichen Ergebnis wollte die Synode auch ein Zeichen der Einheit setzen", sagte Bilz über seine Wahl.

Der Pfarrersohn Bilz, geboren in Dornreichenbach bei Wurzen, erwarb sich nach einer pietistisch geprägten Jugend in seiner Zeit als sächsischer Landesjugendpfarrer von 2007 bis 2018 auch unter liberalen Kirchenvertretern hohen Respekt. Bilz ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Wertkonservative von Rechtsextremen unterscheiden

Einigkeit herrschte in der Landeskirche nach dem Rücktritt Rentzings darüber, dass ein Weg gefunden werden müsse, wertkonservatives Christentum stärker gegenüber Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus abzugrenzen. Bilz sagte nach seiner Wahl, viele in der Landeskirche seien wertkonservativ geprägt "und ihnen ist wichtig, dass ihnen nicht unterstellt wird, sie seien rechtsextrem". Dazu gehöre eine genaue Klärung der Unterschiede, die er für "wichtig und wünschenswert" halte.



Die Aufarbeitung des Falles Rentzing ist längst nicht abgeschlossen. Der Altbischof ist nach einer fünfmonatigen Pause für kommenden Samstag erstmals für einen öffentlichen Auftritt angekündigt – zum Thema "Aktuelle Lage unserer Kirche". Innerkirchliche Kritiker sehen das als Affront. Die Kirchenleitung hatte seine Schriften "als elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich" bezeichnet. Rentzing war seit 2015 Landesbischof.