Das ist über die Tat bekannt

Nach Angaben der Polizei hat ein Mann am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Hanauer Innenstadt das Feuer eröffnet. Er erschoss und verletzte zunächst am Heumarkt mehrere Menschen. Kurz darauf soll der Täter mit einem dunklen Auto geflüchtet sein. Am rund zwei Kilometer entfernten Kurt-Schumacher-Platz erschoss und verletzte er dann ebenfalls mehrere Menschen. An beiden Tatorten griff der Mann Shishabars an.



Wenig später fand die Polizei in der Wohnung des Täters im Ortsteil Kesselstadt zwei weitere Tote, darunter den Täter und seine Mutter. Insgesamt sind also elf Menschen gestorben.



Der Generalbundesanwalt hat am frühen Donnerstagmorgen die Ermittlungen an sich gezogen.



Das wissen wir über den Täter

Der mutmaßliche Täter heißt Tobias R. und ist 43 Jahre alt, das erfuhr ZEIT ONLINE aus Sicherheitskreisen. Der Mann ist zuvor weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) im Wiesbadener Landtag.



Das ist bislang nicht gesichert

Im Internet hat eine Person unter dem Namen von Tobias R. ein 24 Seiten umfassendes Schreiben hinterlassen, das dem Tatverdächtigen zugeschrieben wird. Es wurde auf einer Website hochgeladen, die seinen Namen trug. Laut der Metadaten wurde das Dokument Ende Januar 2020 von einem Autor namens Tobias erstellt. Außerdem wurden auf der Website mehrere Videos veröffentlicht.



In seinem Schreiben "an das gesamte deutsche Volk" wird keine Tat angekündigt, das wirre Dokument enthält auch kein Bekenntnis zum Geschehen vom Mittwochabend. Der Verfasser äußert Verschwörungstheorien und sieht sich seit seiner Kindheit von Geheimdiensten verfolgt.



Der Verfasser schreibt ausführlich über seine angebliche Lebensgeschichte, offenbart eine rassistische Weltanschauung und Vernichtungsfantasien. So hätten "offenbar gewisse Personen aus meinem eigenen Land mit dazu beigetragen, dass wir nun Volksgruppen, Rassen oder Kulturen in unserer Mitte haben, die in jeglicher Hinsicht destruktiv sind". Eine "komplette Ausweisung dieser Menschen aus unserem Land" sei keine Lösung mehr, da "die Existenz gewisser Volksgruppen an sich ein grundsätzlicher Fehler" sei, heißt es in dem Dokument. Bestimmte Völker müssten "komplett vernichtet werden".



Am 14. Februar 2020, also wenige Tage vor der Tat, wurde unter dem Namen des Tatverdächtigen zudem ein Video auf YouTube veröffentlicht. Darin spricht ein Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Auch das Video enthält keine Hinweise auf eine bevorstehende Gewalttat und enthält Verschwörungstheorien.



Nach Angaben aus dem unter dem Namen Tobias R. veröffentlichten Schreiben machte er Ende der Neunzigerjahre eine Banklehre im Raum Frankfurt. Im Oktober 2000 habe er im oberfränkischen Bayreuth begonnen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren.