Die Polizei in London hat einen Mann erschossen, der auf mehrere Menschen eingestochen haben soll. Der Angriff in einem Stadtteil im Süden werde als Tat mit "Terrorbezug" eingestuft, teilte die Londoner Polizei auf Twitter mit. Zwei Menschen seien dabei verletzt worden.



Die britische Zeitung The Guardian zitiert einen Augenzeugen, der berichtete, der Mann sei mit einer Machete bewaffnet gewesen und habe silberfarbene Kanister dabeigehabt. Passanten hätten sich in umliegende Geschäfte auf der Streatham High Road gerettet. Weitere Augenzeugen sagten der BBC, der Täter habe einen Gegenstand an seinen Oberkörper getragen, der wie ein Sprengstoffgürtel ausgesehen habe.

Premierminister Boris Johnson dankte der Polizei und den Rettungskräften. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Betroffenen", schrieb er auf Twitter. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan verbreitete über Twitter ein Statement: "Terroristen versuchen, uns zu spalten und unseren Lebensstil zu zerstören – hier in London werden wir sie damit niemals Erfolg haben lassen."



Ein ähnlicher Vorfall hatte sich im November in London ereignet. Damals erschoss die Polizei einen Mann, der eine Sprengstoffwesten-Attrappe trug. Er hatte zwei Menschen erstochen und drei weitere verletzt, bevor Passanten ihn überwältigen konnten. Damals sprach die Polizei ebenfalls von einem terroristischen Hintergrund. Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte den Angriff im November für sich reklamiert.