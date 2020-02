Ein mutmaßliches Mitglied der rechtsextremen Terrorzelle Gruppe S soll in den Jahren 2013 und 2014 im Polizeipräsidium Hamm im Bereich "waffenrechtliche Erlaubnisse" tätig gewesen sein. Das geht aus einem Bericht des Spiegels hervor. Demnach war der 50-jährige Thorsten W. in diesem Zeitraum als Verwaltungsmitarbeiter dafür zuständig, zu entscheiden, wer einen Waffenschein erhält.

Dem Bericht zuzfolge soll nun ermittelt werden, ob es dabei Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Insbesondere soll untersucht werden, ob Thorsten W. anderen Rechtsterroristen eine Schusswaffe verschafft hat.

Am vergangenen Freitag hatten Polizisten mutmaßliche Mitglieder der rechten Terrorzelle Gruppe S festgenommen. Zwölf Personen befinden sich in Untersuchungshaft. Der Polizeimitarbeiter Thorsten W. soll laut Spiegel nach der Festnahme suspendiert worden sein. Die Gruppe um den 53-jährigen Werner S. aus dem Raum Augsburg soll Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant haben, um "bürgerkriegsähnliche Zustände" auszulösen und so die Gesellschaftsordnung ins Wanken zu bringen.



Die zwölf Verdächtigen hatten sich offenbar unter anderem übers Internet radikalisiert und in sozialen Netzwerken ihre Hassbotschaften verbreitet. Konkret soll die Gruppe geplant haben, sechs Moscheen in kleineren Städten anzugreifen. In Sicherheitskreisen gelten ihre Planungen als "besonders ernstzunehmender Fall".

Nach Recherchen des SWR, des ARD-Hauptstadtstudios sowie von Bild und Spiegel wurden bei den Razzien scharfe Waffen gefunden. Dabei habe es sich um eine schussbereite 9-Millimeter-Pistole und um selbst gebaute Handgranaten gehandelt. Auch eine Armbrust, Äxte, Morgensterne und zahlreiche Messer seien sichergestellt worden. In Sachsen-Anhalt sei eine selbst gebaute großkalibrige Schrotflinte gefunden worden, eine sogenannte Slamgun.

Die Polizei Hamm ist bei den Ermittlungen gegen den Terrorverdächtigen auf zwei weitere Mitarbeiter mit einer möglicherweise rechten Gesinnung gestoßen. Es gehe um zwei "Prüffälle mit einer möglicherweise rechtsgerichteten Gesinnung im Polizeipräsidium Hamm", teilte die nordrhein-westfälische Behörde mit. Bei beiden bestehe aber kein Zusammenhang zu der mutmaßlichen rechten Terrorzelle. Der Polizeipräsident Erich Sievert will am Mittag bei einer Pressekonferenz Näheres bekanntgeben.