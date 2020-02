Als Ernst Fäller* am 2. Oktober 2019 am Heidelberger Hauptbahnhof von der Bundespolizei kontrolliert wird, beginnt er zu schwitzen. Der Mann wirkt auf die Beamten nervös. Als die Polizisten ihn nach verbotenen Gegenständen fragen, gibt er zu, eine Schusswaffe mit sich zu führen. Es ist eine sogenannte CO2-Pistole, durchgeladen und schussbereit, acht Schuss befinden sich im Magazin. Menschen kann man damit kaum töten, aber das Tragen der Waffe ist genehmigungspflichtig. Fäller hat keinen Waffenschein. Er ist auf Bewährung.

Als die Beamten die Waffe einkassieren, platzt es aus Fäller heraus: Er sei ein "Spitzel" des Landeskriminalamts. Sollen die Polizisten ihm das glauben? Sie konfiszieren die Waffe, lassen ihn aber seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Der untersetzte, klein gewachsene Mann, der beim Anblick zweier Bundespolizisten ins Schwitzen gerät, soll ein "Spitzel" sein? Nach Informationen der ZEIT ist Fäller nicht nur das – er ist der entscheidende Informant des LKA Baden-Württemberg in den Ermittlungen gegen die mutmaßlich rechtsextreme Vereinigung Gruppe S. Diese soll Anschläge auf Moscheen in Deutschland geplant haben. Mehrere Kommandos hätten offenbar gleichzeitig in zehn Bundesländern zuschlagen sollen. Doch die mutmaßlichen Terrorpläne wurden in der vergangenen Woche durchkreuzt.



Fast das halbe Leben hinter Gittern

Insgesamt zwölf Männer zwischen 31 und 60 Jahren wurden am Freitag der vorigen Woche in sechs Bundesländern festgenommen, unter ihnen ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Vier von ihnen gelten der ermittelnden Bundesanwaltschaft als Mitglieder der rechten Zelle, die anderen acht als Unterstützer. Und dann zählen die Bundesanwälte noch einen weiteren Mann zu diesem Kreis: Ernst Fäller. Er ist der 13. Mann. Und der einzige, der nicht in Untersuchungshaft sitzt.



Fällers Rolle ist bislang nur in Umrissen bekannt – und birgt für die Ermittler ein Problem. Denn der Informant war nicht nur von Anfang an bei den mutmaßlichen Kriegsspielen der Rechtsradikalen dabei. Er soll auch auf Bildern in einer Art posiert haben, die man als Scharfmachen empfinden kann. Und er hat laut Gerichtsakten, die die ZEIT einsehen konnte, eine schwierige persönliche Vergangenheit, die daran zweifeln lässt, dass er ein guter Kronzeuge ist.

Fäller ist noch keine 50 Jahre alt und hat doch schon mehr als 20 Jahre in verschiedenen Gefängnissen, psychiatrischen Kliniken und Einrichtungen des Maßregelvollzugs verbracht. Die Hälfte seines Lebens. Das erste Mal wird er, der seinen Vater nie kennenlernte und von der Mutter an die Großeltern abgeschoben wurde, mit zwölf Jahren eingewiesen, nach seinem ersten Suizidversuch. Er sei damals sexuell missbraucht worden von einem Mann, der ihn dafür hin und wieder auch finanziell entlohnte, wie er später mehreren Gutachtern berichtete. So ist es in alten Gerichtsunterlagen dokumentiert.

Nach der Entlassung wird er von einem Heim ins nächste geschickt, zwischendurch wieder in die Psychiatrie eingewiesen, noch vor seinem 18. Geburtstag landet er auf dem Straßenstrich am Frankfurter Hauptbahnhof. Er bleibt dort fast sechs Jahre, nur unterbrochen von diversen Jugendstrafen, die er unter anderem in Wiesbaden absitzt.

Zwei Geiselnahmen in wenigen Jahren

Er bricht mehrere Ausbildungen ab, zum Maurer, zum Bäcker, zum Altenpfleger, einmal nach nur einer Woche. 1997, da ist er 25 Jahre alt, wird er wegen schwerer räuberischer Erpressung und der Geiselnahme eines Polizisten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Zugleich wird seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Bei der Geiselnahme hatte Fäller rund zwei Promille Alkohol im Blut. Ein Gutachter bescheinigt ihm eine schwere Borderline-Persönlichkeitsstörung.

Fäller führt in den Folgejahren ein Drehtürleben. Es geht vom Maßregelvollzug in die reguläre Strafhaft und zurück, immer hin und her. Einmal bricht er einem Mitgefangenen das Nasenbein, ein andermal verrät er bei der Leitung Mitgefangene, die ausbrechen wollen. Das ist sein erster bekannter Auftritt als Informant. 2002 nimmt er in einer forensischen Psychiatrie wieder Geiseln, um sich den Weg in die Freiheit zu erpressen.

Diese Tat verrät viel über die Persönlichkeitsstruktur von Fäller. Er plant den Übergriff laut alten Gerichtsdokumenten akribisch, will es aber aussehen lassen wie eine Impulstat. Er ruft kurz vor der Geiselnahme verschiedene Personen an, um den Eindruck zu erwecken, er sei verwirrt und suizidal. Im Laufe des Tages lässt er es auch mindestens fünfmal bei der nächstgelegenen Polizeistation klingeln und legt sofort wieder auf, wenn jemand abhebt – so will er später zeigen, dass er gezögert habe, dass er schwankte, unsicher war. Es ist ein ausgefeilter Simulationstrick, den das Gericht, das ihm eine "hohe organisatorische und manipulative Planung" attestiert, aber durchschaut. Und ihn wegen erpresserischen Menschenraubs zu weiteren sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Obendrauf wird Jahre später noch ein pathologischer Narzissmus festgestellt. Fäller versickert im Maßregelvollzug.

Erst 2017 wird er entlassen, nachdem ein weiterer Gutachter die Diagnosen seiner Vorgänger kassiert hatte. Keinesfalls liege bei Fäller eine Borderline-Störung vor, nicht einmal die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung seien erfüllt. Gleichwohl bescheinigt der Gutachter ihm eine "akzentuierte Persönlichkeit mit emotional-instabilen Zügen und dissozialen Prägungen". Fäller sei ein durchaus differenzierter Mann, der allerdings unter starken Stimmungswechseln neige. Mal depressiv verstimmt, mal ungestüm, hin und wieder suizidal, dann mit einem gewissen Hang zur Hysterie. Ein Mann, der sich gern als Rebell wider das System inszeniert, etwas eitel und insbesondere geltungsbedürftig.



Bis 2017 ist er nie durch politisch motivierte Kriminalität aufgefallen. Wie kann so einer in den innersten Zirkel einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle vordringen? Und wie wurde aus ihm der Spitzel, als den er sich selbst bezeichnete?