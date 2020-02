Die Liste wird immer länger: NSU, Walter Lübcke, Halle, Hanau. Am Tag, nachdem ein 43-jähriger Mann in der hessischen Kleinstadt neun Menschen in zwei Shisha-Bars erschossen hat, ist noch nicht viel bekannt – über die Opfer. Denn beinahe alle Augen, alle Konzentration, alle Angstlust und Faszination richten sich auf den mutmaßlichen Täter und sein Schriftstück. Das war schon beim NSU so, das ist bei diesen Morden auch so und darf getrost als posthumer Erfolg des Täters betrachtet werden.

Aber nicht nur das. Sein Manifest ist auch ein Geschenk an alle, die bereitwillig herumrelativieren, wie sie es schon in der Vergangenheit gemacht haben. "Döner-Morde" sind jetzt eben "Shisha-Morde". Was Schöneres hätte Tobias R. den Relativierern in unserem Land gar nicht hinterlassen können. Denn wer diese Dinge schreibt, der kann ja nicht ganz normal sein, nicht wahr? Da will einer ganze "Volksgruppen" und Länder auslöschen, sein eigenes Volk ist das erhabene, jene aus dem arabisch-asiatischen Raum plus Israel müssen vernichtet werden. Da sich dieser Mann auch vom Geheimdienst beobachtet fühlt, muss er irre sein.

Was für eine Erleichterung! Gerade noch mal gut gegangen. So hilft Tobias R. jenen, die es wollen, sich nicht mit einer Sache zu beschäftigen: Rassismus.

Die einen nehmen dieses Geschenk gerne an, weil sie selbst nichts anderes als Rassisten sind. Und weil sie mit der puren Wiederholung schlimmster Anfeindungen, Hass und Geschichtsverdreherei – "Wird man ja wohl noch sagen dürfen", heißt es dann gern – eine in Teilen unerträgliche Atmosphäre geschaffen haben. Unerträglich zumindest für die, die Ziel des Hasses sind.

Dabei ist das, was man wirklich nicht mehr sagen darf, dass dieses Land alles schaffen kann, was es sich vornimmt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich in der Krisensituation des Sommers 2015 getraut hatte, mit diesen hoffnungsvollen Worten die Lage zu diagnostizieren, hat auch an diesem Donnerstag als eine der wenigen Beachtliches gesagt: "Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift, und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft." Sie hätte auch einfach routiniert sagen können, dass Rassismus keinen Platz in unserer Gesellschaft hat.

Das war kein Angriff auf "uns alle"

Andere wiederum nehmen Tobias R.s Geschenk an, weil – ja, warum eigentlich? Warum fällt beispielsweise an so einem Tag einem Sigmar Gabriel nichts Besseres ein, als auf die Gewalttaten von links zu verweisen? Oder einer Ministerin Julia Klöckner, die schrieb, R. hätte "wahllos" erschossen?



Tatsächlich ist noch nichts Definitives über die mentale Verfasstheit des mutmaßlichen Täters bekannt. Niemand kann zu diesem Zeitpunkt eine Diagnose stellen. Seine Gedanken zur Erhabenheit seines eigenen Volkes und zur mangelnden "Leistungsfähigkeit" anderer findet sich so oder in ähnlicher Form auch in den Rede- und Schriftbeiträgen der extremen Rechten. Diese Haltungen existieren nicht allein im Kopf eines mutmaßlich psychisch Kranken. Zu konstatieren, Tobias R. sei ein Verrückter gewesen, ist ein bequemes Schutzargument, hinter dem sich die Relativierer zu verstecken versuchen. Ein billiger Trick.

Man könnte, zumindest an einem solchen Tag, damit anfangen, etwas Richtiges, etwas Demütiges zu sagen. Oder wenigstens nicht das Falsche. Zum Beispiel:

Möge bitte niemand sagen, dass dies ein Angriff auf "unser Land" oder "auf uns alle" war – war es nicht.

Bitte keine "Je suis"-irgendwas-Bekenntnisse. Die Opfer sind das, was sie sind, man kann das nicht simulieren.

Bitte kein "Aber links!" oder "Aber die Islamisten!" Über diese Extremisten können wir gern sprechen, wenn sie Anschläge oder Morde begehen.

Und bitte: Keine albernen Kerzen der Trauer auf den Twitter- und Facebook-Konten, wenn sie ansonsten nur herumgiften und Hass säen.

Was man sagen könnte, ist: Rassismus hat einen festen Platz in unserer Gesellschaft. Er sitzt im Bundestag, in den Institutionen, man findet ihn am Arbeitsplatz, im Krankenhaus, am Eingang des Clubs, in der Schule. Vor allem findet man ihn in den ewigen Debatten ums Anderssein. Er führt zu Taten wie in Hanau. Das müssen wir anerkennen, dem müssen wir Raum geben.