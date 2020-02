Nach dem Anschlag von Hanau haben Ali Cans Verwandte Angst um ihr Leben. Sein Cousin zum Beispiel: Der wohnt mit seiner Familie nicht weit von der Hanauer Shisha-Bar entfernt, in der ein Attentäter am späten Mittwochabend auf die Gäste schoss und dabei mehrere Menschen tötete, berichtet Can. "Er kennt einige Leute dort. Er geht oft selbst dorthin. Er hätte an dem Abend in der Bar sein können."

Womöglich wäre Cans Cousin dann tot. Jetzt trauert er um einen Bekannten. Und er schickt via Messenger Sprachnachrichten an Can. "In ihnen nennt er die Namen der Toten."

Ali Can ist 26 Jahre alt, deutscher Staatsbürger, Sohn einer kurdisch-alevitischen Familie aus der Türkei. Fast sein ganzes Leben lang lebt der Autor und Aktivist in Deutschland. Er hat Erfahrungen mit Rassismus. Er wurde vor einigen Jahren bekannt, als er eine "Hotline für besorgte Bürger" eröffnete, um ihnen die Angst vor Geflüchteten zu nehmen. In Essen gründete er das VielRespektZentrum, ein Zentrum für gegenseitigen Respekt. Man müsse Rassismus mit Liebe begegnen, lautet ein Wahlspruch von ihm. In seiner Arbeit wirkt Can souverän, gelassen.

Nicht allein vor die Tür

Doch am Tag nach Hanau ist von Gelassenheit nichts zu spüren. Can ist fassungslos. Seine Familie, sagt er, sei in Aufruhr. Ein Cousin schreibt ihm: "Wir leben seit Jahren in Deutschland, viele sind hier geboren. Wir gehen unserer Arbeit nach. Wir fallen nicht negativ auf. Und trotzdem fühlen wir uns nicht gewollt und können in der Öffentlichkeit nicht sicher sein."

Jetzt sind zehn Menschen tot, das ist unfassbar. Was muss noch passieren? Ali Can

Keiner seiner Verwandten im Rhein-Main-Gebiet habe in der vergangenen Nacht schlafen können, sagt Can. Stattdessen: Krisentelefonate, Angst, Sorge um Freunde und Bekannte. Der Schock sei so groß, dass niemand sich derzeit allein vor die Tür traue. "Wer schützt uns?" fragt Can. "Was, wenn ein rechter Terrorist auf die Idee kommt, eine unserer Hochzeitsfeiern zu stürmen, mit 600, 800 oder 1.000 Gästen?" Auf den Staat, fürchtet Can, könne man sich jedenfalls nicht verlassen. "Der reagiert nur, nachdem etwas passiert ist. Selbst Höcke haben sie nicht unter Kontrolle."



Er sieht den Anschlag als einen Vorfall unter vielen in der jüngeren Vergangenheit: Da wäre etwa vor ein paar Tagen die Festnahme einer rechtsextremen Gruppe in Nordrhein-Westfalen, deren Mitglieder Anschlagspläne verfolgten. Oder der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im vergangenen Sommer, der Anschlag auf die Synagoge in Halle im Herbst. Davor die bis heute nicht vollständig aufgearbeiteten Attentate des NSU, der Tod von Oury Jalloh schon vor 15 Jahren. Die Bedrohung sei schlimmer geworden, sagt Can. "Jetzt sind zehn Menschen tot, das ist unfassbar. Was muss noch passieren? Wir überlegen schon, wohin wir im schlimmsten Fall fliehen können, wenn Rechtsextreme hier die Macht übernehmen. Deutschland hat Nazis nicht im Griff!"



Offizielle Daten geben kaum darüber Auskunft, wie groß die Gefahr tatsächlich ist, dass in Deutschland Menschen einer Gewalttat zum Opfer fallen, nur weil Rassisten finden, sie sähen fremd aus – denn die jüngsten Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität stammen aus dem Jahr 2018. Doch schon damals registrierten die Behörden weit mehr rechts- als linksextremistische Straftaten – 19.409 im Vergleich zu 4.622 – und ein starkes Wachstum der Fälle von Hasskriminalität mit rassistischem und antisemitischem Hintergrund.

Auch Vertreter der Zivilgesellschaft erleben, dass rassistische Gewalt in Deutschland zunimmt. Meron Mendel beispielsweise, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Kassel, die sich hessenweit für eine offene und demokratische Gesellschaft einsetzt. Mendel selbst wurde vor einiger Zeit wegen seiner Arbeit vielfach und heftig bedroht, ausgelöst von einem Tweet der Politikerin Erika Steinbach. Zur Bildungsstätte Anne Frank gehört auch die Beratungsstelle response, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt beraten, derzeit auch in Hanau.