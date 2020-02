Nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau fordert SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Man müsse das klar benennen, sagte Klingbeil im ARD-morgenmagazin: "Da hat einer geschossen in Hanau, danach sieht es aus, aber es waren viele, die ihn munitioniert haben, und da gehört die AfD definitiv mit dazu." Die Partei habe das gesellschaftliche Klima in den letzten Monaten und Jahren vergiftet. "Es ist doch völlig klar, dass die AfD eine Partei ist, die beobachtet werden muss vom Verfassungsschutz." Er sei dafür, dass das sehr schnell in den Sicherheitsorganen entschieden werde und dass es dazu komme.



Eine Organisation kann zum Prüffall werden, wenn die Behörden erste Anzeichen für extremistische Bestrebungen erkennen. Bei einem Prüffall ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln aber grundsätzlich nicht erlaubt. Wird sie dagegen zum Verdachtsfall erklärt, so ist der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, wie einer Observation, möglich, wenngleich auch nur sehr eingeschränkt.

Quer durch alle Parteien geben wie Klingbeil zahlreiche Politiker der AfD eine Mitschuld an der Zunahme rechtsextremer Gewalt in Deutschland. Der Grünenpolitiker Cem Özdemir bezeichnete die AfD im Deutschlandfunk als "politischen Arm des Hasses". Deren Vertreter stünden auf der "anderen Seite der Barrikaden", wollten das Land von innen zersetzen und versuchten, mit ihren Äußerungen die Regeln des Sagbaren immer weiter zu verschieben. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, ausländischen Mitbürgern würde die Menschenwürde abgesprochen. Dies sei gefährlich, weil es manche erst dazu bringe, zur Tat zu schreiten. "Hier ist eine fatale Enthemmung in Gang geraten, und die AfD trägt daran Mitschuld."

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fürchtet, dass das Attentat noch weitere rechtsextreme Anschläge in Deutschland nach sich ziehen könnte. Auf die Frage, wie groß seine Sorge sei, dass die Morde von Hanau nicht die letzten gewesen sein könnten, sagte Laschet in der ZDF-Sendung maybrit illner spezial: "Die ist groß."

Ähnlich äußerte sich der Mannheimer Politikwissenschaftler Rüdiger Schmitt-Beck. Er bezeichnete im Mannheimer Morgen rechte Hetze und den Aufruf des AfD-Politikers Björn Höcke zum politischen Umsturz als "Lizenz für Anschläge". Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sagte der Rheinischen Post: "Wer Rechtsextremen in einer Partei Deckung gibt, trägt Mitverantwortung dafür, wenn deren Ideologien Gehör finden."

Der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle forderte im Gespräch mit der Rheinischen Post eine grundsätzlich schärfere staatliche Sicherheitspolitik. Insbesondere der Umgang mit der AfD müsse verändert werden. "Der Verfolgungsdruck auf die Überschneidung von Rechtsterrorismus und AfD muss nach Hanau deutlich zunehmen", sagte Kuhle.

Mehr Schutz für Moscheen in NRW

Wegen des Anschlags, bei dem ein 43-jähriger Deutscher in Hanau am Mittwochabend an mehreren Orten neun Menschen aus mutmaßlich rassistischen Motiven erschossen hatte, hat Nordrhein-Westfalen seine Sicherheitsmaßnahmen für Muslime verstärkt. Wie die Landesregierung mitteilte, würden zusätzliche Polizeistreifen vor allem während des Freitagsgebets in den landesweit rund 900 Moscheen eingesetzt.



Die Ermittler gehen von einer "tiefen rassistischen Gesinnung" bei dem Täter aus. Darauf ließen ein wirres Pamphlet und Videobotschaften schließen, die der Mann im Internet hinterlassen hatte. Zwei Waffen besaß der Sportschütze laut der zuständigen Kreisbehörde legal. Viele Fragen sind noch offen, unter anderem ob der Schütze psychisch krank war und an Wahnvorstellungen litt oder ob er möglicherweise Unterstützer hatte.

AfD-Bundestagsfraktionschef nennt die Vorwürfe "schäbig"

AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland wies die Vorwürfe zurück. "Ich halte es für schäbig, in der Phase so etwas zu instrumentalisieren", sagte Gauland. Es handele sich um einen offensichtlich völlig geistig verwirrten Täter, "und von links und rechts wollen wir hier gar nicht reden. Das ist ein Verbrechen".

Das Argument, der Täter sei womöglich psychisch krank gewesen, wollte NRW-Ministerpräsident Laschet nicht gelten lassen. "Es gab immer schon psychisch Kranke. Die sind aber nicht zu Mördern geworden. Sie werden zu Mördern, weil in einer Gesellschaft diese Aggression geschürt wird", sagte er im ZDF. Sowohl anonyme Hassrede im Internet als auch die Sprache gewählter Landtagsabgeordneter ließen erwarten, dass es einen Irren geben werde.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, politische Konsequenzen zu prüfen. Möglicherweise seien auch weitere Gesetzesänderungen notwendig. Was sich im Bereich des Rechtsextremismus zuletzt entwickelt habe, sei sehr besorgniserregend. Zusammen mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wird sich Seehofer an diesem Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin äußern.