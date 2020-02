Der Freiheitsplatz in Hanau ist schon weit vor Beginn der Kundgebung gut gefüllt. Dieser Ort, nur ein paar Fußminuten vom Marktplatz entfernt, ist eigentlich kein Versammlungsort, sondern der zentrale Busbahnhof der Stadt. Am Samstag gegen 14 Uhr sind es tausende von Menschen, die zusammengekommen sind, um der Opfer des rassistischen Attentats von Mittwochabend zu gedenken.



Sie heißen Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Said Nasar el Hashemi, Mercedes Kierparcz, Sedat Gürbüz, Kalojan Welkow, Vili Vioren Pâon, Fatih Saraçoglu.

Diese Kundgebung ist ganz anders als die, die vor zwei Tagen auf dem Marktplatz stattfand. Dort sprachen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminsky auf einer Bühne. Sie drückten ihre Betroffenheit und ihre Anteilnahme mit den Hinterbliebenen aus. Angehörigen, die auch auf die Bühne wollten, sei dies verwehrt worden, wird später kolportiert.

Diese Kundgebung ist daher auch als Reaktion auf die offizielle Kundgebung von Donnerstagabend zu verstehen. Organisiert haben sie Angehörige der Ermordeten zusammen mit dem lokalen Bündnis "Solidarität statt Spaltung", dem Internationalen Kulturzentrum Hanau, dem Netzwerk We'll Come United, dem Tribunal "NSU-Komplex auflösen" und weiteren Initiativen.

Gegen VIP-Tourismus und Krokodilstränen

Newroz Duman ist eine der Organisatorinnen der Kundgebung. Sie spricht als erste: "Wir haben uns heute hier versammelt, um den Angehörigen und den von Rassismus betroffenen Menschen zuzuhören." Statt Lippenbekenntnissen fordert sie konkretes Handeln von den Verantwortlichen.

Der Täter habe ganz bewusst Orte der "post-migrantischen Gesellschaft aufgesucht, auf Menschen gezielt, die zur Realität unserer Gesellschaft gehören", sagt Patrycja Kowalska vom Münchner Bündnis Kein Schlussstrich. Der Vernichtungswille des Täters dürfe nicht pathologisiert werden.

"Wir wollen keinen VIP-Tourismus von Politikern in unserer schönen Stadt haben", ruft der nächste Redner Nazım Turan. "Wir, die Migranten, wollen uns endlich in unserer Heimat – und das ist Deutschland – sicher fühlen." Turan, ein junger Hanauer, bekommt viel Applaus für seine Rede, in der er beklagt, dass die Politik Rassismus und rechtsradikale Hetze nur halbherzig bekämpfe.

"Rassismuskritik und antirassistisch sein ist kein fucking Hobby, kein Zeitvertreib, weil man nichts Besseres zu tun hat", sagt Turan. "Es ist der Kampf gegen die Entmenschlichung, gegen den Hass." Die vom Rassismus betroffenen Bürger hätten es satt, "nach jedem angeblichen rechtsterroristischen Einzeltäter einem Blitzlichtgewitter der Politiker zum Opfer zu fallen". Politiker, die Krokodilstränen vergössen und emotionale Reden hielten, um dann am nächsten Tag so weiterzumachen wie gewohnt, "haben uns den Scheiß hier eingebracht".

Angehörige zeigen Fotos der Opfer

Zwischen den Ansprachen werden immer wieder die Namen der Ermordeten im Chor aufgerufen. Es wird eine Schweigeminute eingelegt – auch eine Reaktion auf die offizielle Gedenkveranstaltung, bei der die Namen der Opfer nicht genannt wurden und es keine Schweigeminute gab.

Der zweifelsohne bewegendste Moment an diesem Nachmittag ist, als sich auf der Bühne Frauen und Männer aufstellen und Fotos der Ermordeten zeigen. Es sind nahe Angehörige und Verwandte der Toten. Es war ihr Wunsch, dass die Aufmerksamkeit auf die Opfer gerichtet wird, auf die von Rassismus betroffenen Menschen in diesem Land. Sie werden mit sehr viel Applaus begrüßt.

Im Namen der Hinterbliebenen spricht Abdullah Ünvar. Er ist der Cousin von Ferhat Ünvar, einem der neun Opfer. "Wir verurteilen die Tat aufs Tiefste", sagt er mit zitternder Stimme. Er ringt um Fassung, als er weiterspricht: "Die Opfer waren unsere Kinder, Brüder, Schwestern, Väter, Mütter. Vor allem waren sie alle Kinder dieses Landes." Abdullah Ünvar appelliert an die Politik und an alle Bürger, Rassismus zu bekämpfen und alles für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun.

Demonstranten aus ganz Deutschland

Auf dieser Kundgebung bekommen die Angehörigen der Opfer Gehör. Sie spüren die Solidarität der vielen Menschen, die aus dem Rhein-Main-Gebiet und ganz Deutschland angereist sind. Unter ihnen ist ein deutsch-türkisches Ehepaar, das mit zwei kleinen Kindern gekommen ist. Die junge Mutter sagt, sie sei "Türkin" und Hanauerin. Sie wünsche sich, dass ihren Kindern Ausgrenzung und Rassismus erspart bleibe.

Ihr Mann sagt, er habe mit seiner sechsjährigen Tochter über die Gewalttat gesprochen und ihr erklärt, warum der Mann die neun Menschen ermordet habe. "Wir möchten unsere Kinder zu weltoffenen Menschen erziehen, leben es ihnen vor und sind deswegen auch mit ihnen zusammen zur Demo gekommen."

Am Sonntag gibt es in der Hanauer Innenstadt eine weitere Kundgebung in Gedenken an die Ermordeten. Organisiert wird sie von Hanauer Moscheevereinen.