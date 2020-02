Am späten Mittwochabend hat ein Mann in Hanau – zunächst am Heumarkt in der Innenstadt und dann am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Kesselstadt – neun Menschen erschossen.



Am frühen Donnerstagmorgen fand die Polizei dann zwei weitere Tote in einer Wohnung in Kesselstadt – darunter auch den mutmaßlichen Täter.