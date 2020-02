Vor dem Zimmer ist es der Krankenschwester mit der Anteilnahme irgendwann fast zu viel. So viele Freunde und Bekannte sind ins St.-Vincenz-Krankenhaus gekommen, dass sie für Ordnung sorgen muss: Stühle werden aufgereiht wie in einem Wartezimmer. "Ihr dürft gern hier warten, aber der junge Mann braucht jetzt mal wenigstens eine Stunde Ruhe", sagt sie. Hinter der Tür liegt eines der Opfer, die den Anschlag der vergangenen Nacht überlebt haben. Mit einer Schusswunde in der Schulter.



Einer der wenigen, die ins Zimmer dürfen, ist Piter. Der 18-Jährige ist unverletzt, er hatte Glück. Auch er war in der vergangenen Nacht im Bistro im Hanauer Viertel Kesselstadt, dem zweiten Tatort, an dem Tobias R. gezielt auf Menschen mit Migrationshintergrund schoss. Er kam vom Boxtraining und wollte nur kurz noch etwas essen. "Als wir die Schüsse hörten, haben wir uns hinter den Tresen geworfen, lagen übereinander, der Täter kam rein und hat sofort geschossen. Der hat kein Wort gesagt", berichtet Piter. Und verschwindet im Krankenzimmer seines Freundes.

Hier im zweiten Stock der örtlichen Klinik herrscht selbst für Krankenhausverhältnisse eine Ausnahmesituation. Draußen dagegen wirkt es so, als würden die Menschen erst ganz langsam begreifen, was in der vergangenen Nacht passiert ist. Nur weniger hundert Meter entfernt liegt der andere Tatort: Eine Shisha-Bar, am Heumarkt, das Rotlichtviertel von Hanau, nur wenige Schritte von einer biederen Einkaufsstraße entfernt.

Erschreckend, fast gespenstisch ist es, wie kühl hier am Vormittag alles seinen Gang geht. Wenig mehr als zwölf Stunden zuvor tötete ein 43-Jähriger hier mehrere Menschen, gerade laufen ein paar Passanten telefonierend am Flatterband der Polizei vorbei, werfen kaum einen Blick rüber zum Tatort. Wären da nicht die unzähligen Polizisten und Kamerateams, die sich unter jedem Vordach vor dem Nieselregen schützen, man würde denken, das hier sei bloß eine Baustelle.



"Ich habe Angst"

Erst im Laufe des Tages ändert sich das, es ist, als würde sich langsam etwas lösen. Elf – das ist die Zahl, mit der hier mittags die meisten das Gespräch beginnen. Elf Menschen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag getötet worden, inklusive des Angreifers und seiner Mutter. Das ist dann aber auch schon alles, was die meisten hier begreifen können.

"Ich habe Angst", sagt eine Frau um die 60. Bisher sei so was doch immer so weit weg gewesen, und jetzt ist es vor der eigenen Haustür passiert. "So was" – das ist ein Terroranschlag eines aus der Region stammenden Täters, der seine Opfer nach allem, was bislang bekannt ist, getrieben von einem Gemisch aus rassistischen Motiven, Verschwörungstheorien und wirren Fantasien erschossen hat. Ja, der Rassismus habe in den vergangenen Jahren zugenommen, sagt die Frau. Nachts wolle sie nicht mehr allein durch Hanau laufen. Wegen der Neonazis? "Nein, wegen der Ausländer", sagt sie. Dass das genau jener Rassismus ist, den sie selbst als Übel ausgemacht hat, bemerkt sie gar nicht.

Etwas abseits der Kamerateams, am Rande eines Hanauer Industriegebiets in einem kurdischen Kulturzentrum, treffen sich einige Angehörige der Opfer, um gemeinsam zu trauern. Hier ist der Parkplatz schon am Mittag vollkommen überfüllt. Abdullah Unvar steht vor dem einstöckigen knallorangen Gebäude mit Flachdach. Er hat in den frühen Morgenstunden erfahren, dass sein Cousin unter den Getöteten ist.

Schon als er gestern Nacht von den Schüssen hörte, habe man sich in der Familie Sorgen gemacht, sagt er. Sein 23-jähriger Vetter habe sich nicht auf Nachrichten gemeldet, sei nicht ans Telefon gegangen. Am Tatort hätten die Angehörigen dann erfahren, dass er wohl zu den Opfern zähle, doch man hätte weiter gehofft. Später dann habe die Polizei die versammelten Angehörigen informiert, eine Liste mit Namen vorgelesen. "Ich habe gehofft, dass sein Name nicht fällt", sagt er. Und dann fiel er doch.