Die Zahl der Verletzten im nordhessischen Volkmarsen ist auf mehr als 50 gestiegen. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, befinden sich derzeit noch 35 Personen in stationärer Behandlung. Weitere 17 Menschen würden ambulant behandelt. Die Zahl der verletzten Kinder liege bei 18. Zu der Frage, wie stark die Kinder verletzt sind und ob unter den Opfern auch Schwerverletzte sind, machte die Polizei keine Angaben.

Volkmarsen in Hessen

In der Kleinstadt westlich von Kassel war am Montagnachmittag ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 29 Jahre alten deutschen Staatsbürger, der aus Volkmarsen kommt. Er wurde festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat liegen bislang nicht vor.

Fahrer war nicht alkoholisiert

Wie die Anklagebehörde mitteilte, war der 29-Jährige nicht alkoholisiert. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Zum Motiv des Mannes machte er keine Angaben. Bereits zuvor hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie auch zum Aussageverhalten des Mannes keine Auskunft geben werde. Es gehe derzeit um eine Bestandsaufnahme des Zwischenfalls.

Derweil ist noch offen, ob nach dem Zwischenfall die Karnevalsumzüge in ganz Hessen abgesagt werden. Kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei alle Fastnachtsumzüge in dem Bundesland abgebrochen. Dabei handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Informationen über eine Gefährdung an anderen Orten haben demnach nicht vorgelegen.



Eventuelle Zeugen des Vorfalls können sich mit ihren Hinweisen, Fotos und Videos an dieses Portal wenden. Die Polizei hatte explizit davor gewarnt, entsprechendes Material in den sozialen Netzwerken zu teilen.